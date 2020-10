Mann savnet i Frafjordheiene

Mannen gikk fra Månafossen på en planlagt tur lørdag og var senest i kontakt med slekt at han skulle komme ned i går kveld tirsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det gar i løpet av natten vært en leteaksjon etter en mann som er savnet i Frafjordheiene. Letingen etter mannen fortsetter i løpet av dagen, melder politiet. Foto: Ludvig Sande

Elisabeth Risa Journalist

– Frivillige fra Røde Kors leter etter mannen nå, og vi er på vei opp med ressurser for å bistå letingen nå som det blir dagslys, sier operasjonsleder Thomas Nordvik ved Sør-Vest politidistrikt.

Mannen er fjellvant, han var godt kledd og hadde med seg utstyr etter forholdene.

Han skulle gå fra Månafossen, i området Sandvatnet og videre mot Blåfjellenden.

Leteaksjonen er i Hunnedalen i Gjesdal.

Mannen, som ifølge politiet er i 40-årene, gikk alene.

– Det er dårlig mobildekning i området. Men mannen var i kontakt med slektninger for å gi tilbakemelding om at han ble forsinket og ikke kom ned fra fjellet til avtalt tid. Han ga likevel utrykk for at han skulle komme i går kveld, sier Nordvik.

Siste kontakt med mannen var i 17.30-tiden i går tirsdag.

Da mannen ikke hadde dukket opp i halv ni-tiden i går kveld ble det iverksatt søk.