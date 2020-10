To personer savnet i Frafjordheiene

Politiet bekrefter at søket i Frafjordheiene utvides. Nå gjelder søket også en kvinne.

Fra venstre står beredskapsleder Arne Alsvik i Norsk Folkehjelp Strand og Forsand, politiets innsatsleder Gry Iden og Ludvig Sande, leder for Hjelpekorpset til Røde Kors. Foto: Pål Christensen

fullscreen next Letemannskap bistår med hundepatruljer i søket etter den savnede mannen. 1 av 4 Pål Christensen

Siste nytt:

12:45:

Politiet melder at søket etter en mann i Frafjordheiene utvides. Nå letes det også etter en kvinne som skal ha gått samme fottur sammen med mannen.

Nye opplysninger i saken tilsier at de to skal ha overnattet på Turistforeningen sin hytte Sandvatn mandag 19. oktober til tirsdag 20. oktober.

11:35:

Det kommer flere letemannskap. Helikopteret er satt inn i søket, melder Arne Alsvik i Norsk Folkehjelp avdeling Strand og Forsand.

Letemannskap er på vei mot Turistforeningens hytte i Sandvatn for å avklare om mannen kan ha overnattet der.

11:00:

Det nye redningshelikopteret SAR Queen er satt inn i søket.

– De tok av fra Sola rett før halv elleve, opplyser Cecilie Øversveen, vakthavende redningsleder HRS Sør-Norge til Aftenbladet.

10:00:

Letemannskap har nådd frem til Turistforeningens hytte Blåfjellenden. Mannen var ikke der.

Fjellvant

– Frivillige fra Røde Kors leter etter mannen nå, og vi er på vei opp med ytterligere ressurser for å bistå letingen nå som det blir dagslys, sier operasjonsleder Thomas Nordvik ved Sør-Vest politidistrikt.

Mannen er fjellvant, han var godt kledd og hadde med seg utstyr etter forholdene.

Han skulle gå fra Månafossen, i området Sandvatnet og videre mot Blåfjellenden.

Leteaksjonen er i Hunnedalen i Gjesdal.

Mannen, som ifølge politiet er i 40-årene, gikk alene.

Letemannskap har tatt seg frem til Turistforeningens hytte i Blåfjellenden. Mannen var ikke der. Foto: ut.no

Det er lavt skydekke og yr i leteområdet. Det meldes også om snø på toppene innover i heiene. Foto: Pål Christensen

Siste kontakt i går kveld

– Det er dårlig mobildekning i området. Men mannen var i kontakt med slektninger for å gi tilbakemelding om at han ble forsinket og ikke kom ned fra fjellet til avtalt tid. Han ga likevel utrykk for at han skulle komme i går kveld tirsdag, sier Nordvik.

Siste kontakt med mannen var i 17.30-tiden i går tirsdag.

Da mannen ikke dukket opp i halv ni-tiden ble det iverksatt søk.

Ludvig Sande er leder for Hjelpekorpset til Røde Kors, han melder til Aftenbladet at det er lavt skydekke og yr i leteområdet. Det meldes også om snø på toppene innover i heiene.

Ludvig Sande er leder for Hjelpekorpset til Røde Kors, han melder til Aftenbladet at det er lavt skydekke og yr i leteområdet. Foto: Pål Christensen

Lavt skydekke

– Vi har hatt et lag ute i natt som har lett etter savnede. Disse er på vei inn mot hytta i Blåfjellenden nå og vi håper å få kontakt med dem de neste timene, melder Sande tirsdag morgen i 07.30-tiden.

– Muligheten for søk med helikopter er diskutert, men foreløpig er skydekket så lavt at det vil være vanskelig. Det letes nå i området Månafossen og opp mot Hunnedalen, sier Sande.

Det deltar nå mannskap både fra Sirdal letegruppe, Speidernes beredskapsgruppe, Norske Redningshunder, Røde Kors og Folkehjelpen i søket etter mannen.