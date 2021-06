Egersund gjør seg klar til den mest optimistiske sommeren på år og dag

Egersund rister av seg korona-vinteren. Nå venter festivaler, uteliv rundt Torvet og en rekke aktiviteter for tilreisende og innfødte. I sommer får byen badepark i havnebassenget og syklende matservering på Torvet.

Keino Hovland tror at det gode klimaet som er mellom utesteder og handelsnæringen i Egersund, er mye av årsaken til optimismen før sommeren 2021. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det er gammelt nytt at kriser skaper grobunn for forandring. I Egersund er det en synlig sannhet. Det er som om byen rister av seg en 14 - 15 måneder lang vinter. Omtrent slik er følelsen i Egersund akkurat nå. Noe er på gang. Sommerbyen pynter seg. Daglig leder i Egersund servering, Keino Hovland, bekrefter inntrykket.

– Folk vil ut, folk vil være sammen med folk, vi merker det veldig godt, sier han.

Hvis det finnes en febermåler på utelivet i Egersund, så heter måleapparatet Keino Hovland. Det er han som holder paraplyen Egersund servering. Under paraplyen har han Kniv og Gaffel, Isbaren, Biblioteket på Torvet, Mungåt ølbar og Bankers pizza. Sagt på en annen måte. Egersund har fått et uteliv i sentrum som byen tidligere aldri har vært i nærheten av å ha. I tillegg kommer de andre plassene som «nye» Pibbaren, nyoppussede Eigra på Grand hotell, Hauen kro og tre - fire andre steder i sentrum.

– Det at Egersund servering nå driver syv steder i Egersund sentrum, forteller om en ny optimisme. Vi så det i fjor sommer. Det var veldig bra med turister i byen. I år ville vi gjøre mer, skape aktivitet, sier Hovland.

Stimulans

Den suverent beste tomten i sentrum, der byteltet i sin tid sto, er laget om til baner for boccia, minigolf og krokket. I tillegg er det flere uteserveringer og isbar. I helgen var det fullt av folk på disse plassene. Det vanlige har vært en folketom by i helgene. Nå ser bybildet plutselig helt annerledes ut.

– Vi får positive tilbakemeldinger. Folk synes det er bra å ha noe å finne på når de er i byen. Spesielt merker vi at dette tilbudet er populært for barnefamilier. Jeg mener det er en optimisme over Egersund som jeg ikke kan huske maken til. Vi har vært i dvale, nå skal det tapte tas igjen, folk vil ha det gøy. Men det gjelder selvsagt å holde igjen til vi kan slippe oss helt løs.

Keino Hovland har en teori. Han mener alle de nye tilbudene ikke konkurrerer mot hverandre. Det er motsatt. De stimulerer hverandre.

Badepark

Vidar Nesheim er leder i Egersund i Sentrum. Han har aldri opplevde maken til interesse for byen. Fredag prøvde han å få seg en enkel matbit, men utestedene var fulle.

– Hva har skjedd med den tidligere litt søvnige småbyen?

– Jeg tror det handler om bevisste valg vi gjorde for et og to år siden. Vi bestemte oss for å skape et tilbud for barn og unge i sentrum. Hvis barn trives, så trives også foreldrene. Søndag ettermiddag var det masse folk i byen.

Badeparken er på bildet plassert i utløpet av Lundeåne, men det er kun ment som en illustrasjon. Det som er sikkert, er at badeparken kommer til sommeren 2021.

Han forteller at syv utesteder har gått sammen om å sette opp et telt med en forgård på Torvet. Her blir det servert mat og drikke. Det spesielle er at du bestiller det du vil ha fra en av resturantene, så sykler serveringspersonalet til restauranten og henter mat og serverer den til deg på Torvet. Her blir det åpent på dagtid. Torsdag, fredag og lørdag blir det musikk i teltet.

– Har du en nyhet på lur?

– Det er veldig kjekt å se er hvordan utelivet samarbeider. De låner varer av hverandre og hjelper hverandre opp og fram. Den store nyheten denne uken er at vi har kjøpt en badepark. Den blir på 20 x 20 meter. Plasseringen er ikke helt bestemt, men den blir i havnebassenget.

I tillegg jobber Coastal Adventures med å få på plass en badstuflåte i havna.

Festivaler

17. til 19. juni er det klart for Dalane Bluesfestival. Noen uker seinere, fra 1. til 3. juli, er det gode, gamle Egersund Visefestivalen som skal trekke folk ut på byen. Programmene er klare for begge disse festivalene og billettene er i salg. Sjekk festivalenes nettsider for program.

4. klasse på Husabø skole brukte sentrumsaktivitene som en avrunding av skoleåret. Foto: Arnt Olav Klippenberg