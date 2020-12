Lokal smittevernforskrift foreløpig bare til 16. desember

Stavanger kommune nøyer seg foreløpig med å forlenge gjeldende smitteverntiltak fram til 16. desember.

Ordfører Kari Nessa Nordtun valgte å gå i takt med nabokommunene når det gjelder smitteverntiltakenbe i regionen. her med smittevernoverlege Ruth Midtgarden i forbindelse med et nettmøte i november. Foto: Fredrik Refvem

Dette er likt med nabokommunene Sandnes, Sola og Randaberg, men ikke så langvarig som kommunedirektør og smittevernoverlege gikk inn for.

De ønsket alt nå å forlenge tiltakene, som ble vedtatt i formannskapet 9. november, til over jul, fram til midten av januar.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sa dette om saken i formannskapet torsdag.

– Det handler om smittesitasjonen, samt forholdsmessighet i tiltakene. Vi har utrolig flinke innbyggere i Stavanger. Det gjør at vi alt nå ser konkrete konsekvenser i form av redusert smitte, som følge av forskriften vedtatt i formannskapet sist.

Vi har en fantastisk stab i kommunen, som jobber målrettet for å få ned smittetallet og gi best mulig omsorg til de som trenger det. Jeg er utrolig takknemlig og stolt. Samtidig er det slik at vi må gjøre det riktige nå for å unngå en topp senere. Vi vet at det vil bli økt reisevirksomhet i jula, også fra byer med høyere smittetrykk enn vi har selv. Det blir vanskelig å unngå økning av antall smittede i januar, sa ordføreren

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) Foto: Jon Ingemundsen

Konklusjonen nå blir likevel å legge seg på samme linje som nabokommunene, og foreløpig bare forlenge tiltakene til 16. desember.

Samtidig kan det gjøres endringer på kort varsel i paragraf 7 i den lokale forskriften, den som forbyr å arrangere eller delta på idretts- og fritidsaktiviteter for voksne fra og med 20 år i

grupper på mer enn 10 personer.

Hele formannskapet stilte seg bak forslaget.

– Jeg slutter meg til rosen fra ordføreren, og vil gjerne være medforslagsstiller, sa Sissel Knutsen Hegdal (H).

– Det er ganske tydelig at vi greier å håndtere dette godt i Stavanger kommune. Vi trenger samhandling i hele regionen. Vi må stå sammen alle i denne tiden, sa Henrik Halleland (KrF)

Han Petter Torvik, kommuneoverlege i Sandnes Foto: Fredrik Refvem

Også Sandnes har bestemt seg for å videreføre den lokale forskriften frem til 16. desember.

– Basert på hvordan smittesituasjonen er kort tid før, vil vi gjøre en vurdering vedrørende om forskriften skal forlenges eller ikke, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.