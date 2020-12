Nye milliarder fra Raja til kultursektoren

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) lover gode stimuleringsordninger for kultursektoren i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen legger over 2,25 milliarder kroner på bordet for å fortsette stimuleringsordningene for kultur, idrett og frivillige organisasjoner også i 2021.

