Justerer lokal korona-forskrift: Gjester slipper å legitimere seg

Fra og med torsdag 19. november holder det at du registrerer deg når du besøker et serveringssted. Legitimeringsplikten faller bort.

Kommunene på Nord-Jæren har gjort en endring i den lokale, midlertidig korona-forskriften. Foto: Kristian Jacobsen

Camilla Bjørheim Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding.

Siden 9. november, da den lokal korona-forskriften ble innført i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, har gjester vært nødt til å legitimere seg på serveringssteder.

Nå er forskriften endret til kun registreringsplikt.

Årsakene er at mange serveringssteder har meldt tilbake om mye ekstraarbeid som følge av den lokale forskriften.

Fra torsdag 19. november klokken 15.00 er det kun behov for å registrere seg ved besøk av serveringsstedene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

– Etter at legitimeringsplikten ble innført, har vi mottatt tilbakemeldinger fra serveringsbransjen og andre næringsaktører om at dette kravet er krevende å etterleve, og at det påfører serveringsstedene ekstra arbeid og kostnader i en situasjon som allerede er svært anstrengt for mange, sier ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger.

De fire kommunene har nå konkludert med at det er tilstrekkelig at gjestene registrere seg. Dette for å legge til rette for effektiv smittesporing dersom det skulle oppstå korona-smitte.