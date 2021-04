Norsk politi frykter at Sauda-mannen kan ha blitt myrdet. Likevel har de aldri bedt brasi­lianske kolleger om hjelp til å etter­forske saken

Reidar Edvin Sandanger ble sporløst borte i Brasil for mer enn seks år siden. Etter å ha undersøkt saken frykter norsk politi at Sauda-mannen kan ha blitt myrdet. Likevel har de aldri bedt brasilianske kolleger om hjelp til å etterforske saken.

Den mulige drapssaken ble for flere år siden henlagt både i Norge og Brasil – uten at saken ble etterforsket som en straffbar handling i noen av landene.

To ganger forsøkte politijuristene ved kammeret i Haugesund å få i gang avhør i Brasil, men ingen av begjæringene om hjelp til etterforskning kom lenger enn til Stavanger. Der stoppet de hos statsadvokat Oddbjørn Søreide. Statsadvokaten mente rettsbegjæringene var så mangelfulle at han ikke kunne sende dem videre.

Historien Aftenbladet kan avsløre, ryster Reidar Sandangers barn og søsken i Norge.

