Brannstasjonen utsettes nok en gang

Aktivister fra nabolaget på Storhaug, som sist uke samlet inn nær 1200 underskrifter mot den planlagte brannstasjonen, var også møtt opp før bystyrebehandlingen, og bidro til høy temperatur både utenfor og i salen.

Høk over høk

Allerede tidlig mandag var det klart at Bjarne Kvadsheim (Sp) ville fremme et utsettelsesforslag som kunne få tilslutning fra de Lervig-skeptiske.

Kari Raustein (H) kom imidlertid Kvadsheim i forkjøpet med å fremme et utsettelsesforslag på vegne av de øvrige partiene, som tidligere, med unntak av Raustein selv, har vært for å bygge brannstasjon i Lervig.

Dette ble vedtatt med 34 stemmer, Høyre, Frp, KrF, FNB og Pp.

Hun ba nå om et tilleggsnotat der rådmannen utreder andre alternativer, herunder Svankevigå, Fiskepiren, Lagårdsveien, samt delt løsning i Lervig.

– Saken må tilbake til bystyret så raskt som mulig. Det er full enighet om at det er hast i saken, sa Raustein.

– Jeg har fått masse kritikk for å ville fremme mitt forslag i dag. Så kommer altså posisjonen med et nærmest identisk forslag. Det har jeg aldri opplevd før, sa Kvadsheim.

Kari Nessa Nordtun (Ap) mente Rausteins forslag ikke var identisk med hennes partis syn. Ap insisterte på å stemme på sitt eget forslag, som utelukker brannstasjon i Lervig.

Det utviklet seg så til en hissig debatt om saken bare skulle utsettes eller om den skulle sendes tilbake til rådmannen, noe som vil utløse behov for enda mer omfattende utredninger.

Både Ap, Venstre, MDG, SV og Rødt, stemte for den siste varianten, og samtidig sei et endelig nei til Lervig.

Ny runde

Da fleste at trodde at saken var avgjort etter formannskapsbehandlingen, der Bjarne Kvadsheim var tungen på vektskålen i et 10–9-vedtak. Men etter en tenkepause tillot likevel ordfører Christine Sagen Helgø at saken om brannstasjonen ble anket inn for bystyret.

Etter at Høyre lot være å binde gruppen sin i saken var det klart at avstemningen i bystyret kom til å bli uhyre tett. Kari Raustein (H), leder i kommunalstyret for byutvikling, fikk anledning til å stemme mot Lervig-stasjon, mens mannen hennes, Øyvind Raustein (H), stemte med resten av H-gruppen.

Dermed virket det som om Kvadsheim var tilbake på vippen igjen, også i bystyret.

Etter formannskapsmøtet har han blitt bombardert med meldinger fra aktivistene i nabolaget rundt Lervig, som slett ikke ønsker brannstasjonen innerst i bukta. Han har nå skiftet mening, og meddelte de andre gruppelederne at han heler ville utsette saken.

– Det er nok riktig å si at debatten, ikke minst folkemøtet på Tou Scene i forrige uke, har påvirket meg til å endre standpunkt. Det er verdt å ta en ny runde for å få utredet både Venstres alternativ om en delt løsning, forslaget om å drive brannstasjonen videre på Lagårdsveien, sier Kvadsheim.

Stenger ikke Lervig

Han støtter også forslaget om å utrede Svankevigå enda en gang.

Kvadsheim er imidlertid ikke med på å utelukke Lervig på det nåværende tidspunkt, slik blant andre Ap og SV har ivret for.

Bjarne Kvadsheim er kritisk til at bystyret ikke får seg forelagt et forslag som sikrer et bredere flertall.

– Det er ikke riktig at vi i Sp, som ikke har representasjon i KBU, skal bli tvunget til å avgjøre en så viktig sak. Etter min mening blir det et altfor skjørt vedtak å kjøre dette igjennom med et flertall 34–33 i bystyret. Senere skal det også vedtas en reguleringsplan. Da risikerer man at vedtaket vipper motsatt vei, alt etter hvem som møter den dagen, sier Kvadsheim.

Utsettelser

Den betente striden handler ikke bare om brannstasjon i Lervig. I potten ligger hele strukturen for plassering av brannstasjoner i Stavanger. Den er tidligere vedtatt av politiske organer i både Stavanger og Sandnes, og stemplet godkjent av Direktoratet for sikkerhet og beredskap.

Det er alt vedtatt å bygge en brannstasjon i Schancheholen, like ved munningen til de nye Ryfast-tunnelene.

Ferdig til Ryfast?

Dersom ikke den stasjonen får sin motvekt i Østre bydel, kan det bli kluss i kabalen. Schancheholen og Lagårdsveien ligger så nær hverandre til at de to sammen ikke gir en optimal dekningsgrad for byen som helhet. Det er dermed langt fra sikkert at DSB vil godta den løsningen, hvis det er den totalløsningen Stavanger ender opp med å foreslå. Også nabokommunene, blant annet de som har nytte av brannbåten, vil måtte kobles inn på nytt.

Et scenario kan da bli at brannstasjonen i Schancheholen ikke står ferdig når Ryfast, verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, åpner i 2019.