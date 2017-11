Brann i ambulansebåt ved Jorenholmen

Meldingen kom inn til Rogaland brann og redning klokken 10.08 torsdag.

– Brannen oppsto i ambulansebåt. Brannen slukket like etter. Pasient fraktet videre i ordinær ambulanse, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Kjente lukt

Ambulansebåten hadde akkurat lagt til kai da mannskapet merket en ukjent lukt. I båten var det en pasient. Denne ble umiddelbart tatt med på land hvor en ambulanse ventet.

– Da vi åpnet døren til rommet lukten kom fra, var det allerede brann. Vi forsøkte å slokke med brannslokningsapparat, men det var nytteløst, sier kapteinen.

Legebåten er nå satt ut av drift. Kapteinen opplyser at en hurtigbåt som vanligvis går i rute vil erstatte legebåten mens den er til service.

Varmgang i lampe

Røykdykkere ble sendt inn i båten og brannen er nå slokket. Ifølge brigadesjef Alf Egil Krohn i Rogaland brann og redning, skyldes brannen at det har gått varmgang i en lampe over et speil.

– Nå vil vi løsne panelet i rommet for å forsikre oss om at det ikke er varmgang i veggen, sier brigadesjefen til Aftenbladet.

Legebåten ligger til kais ved Geoparken.

