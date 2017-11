Se, nå snør det

– Det har snødd jevnt og trutt hele dagen, og det har lagt seg et tynt lag på bakken. Men det er som slush under, og derfor er nok ikke snøen brukende til noe. Det er for eksempel fortsatt ikke mulig å gå på ski, sier Ellen Sande ved Sirdal høyfjellshotell til Aftenbladet.

Røldal skisenter

I Røldal er det allerede skikkelig vinter. Webkameraet ved skisenteret viser at bakken er helt dekket av snø - og at det fremdeles laver ned.

– Det har vært et forferdelig uvær i natt med snø og storm, men det går rette veien. I går målte vi 35 centimeter på toppen, nå er det rundt 45 tenker jeg, sier Oddvar Bratteteig, daglig leder ved Røldal skisenter til RA.

Her kan du selv sjekke forholdene ved Sauda skisenter og Gullingen.

Og snøen vil sannsynligvis bli liggende hele helga, skal vi tro meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt.

– Det er ikke snakk om de store snømengdene, men kanskje nok til å gå på ski, sier Fagerlid, som anbefaler søndag som den beste turdagen.

– I ytre strøk av Rogaland vil det være byger lørdag og fram til tidlig søndag. Da bryter det opp og vi får sol og kald nordavind over hele fylket, sier han.

Fagerlid anslår at temperaturen på dagtid vil ligge rundt 5 grader i lavlandet. På natta er det imidlertid fare for nattefrost gjennom hele helga.

Fredag advarte politiet om glatte veier på Høg-Jæren.

1740. Melding om snø og glatt kjørebane mellom Undheim og Bue. Vær obs! — Politiet i Sør-Vest (@politietsorvest) November 10, 2017

– I Sandnes kan temperaturen falle ned mot 0 grader natt til lørdag, og det er ikke utenkelig med litt sludd. På dagtid vil temperaturen stige, og nedbøren vil gå over til regn igjen. Men søndag og mandag blir det altså tørt og kald, forklarer meteorologen til Aftenbladet.