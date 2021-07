Mann i 40-årene omkom i båtulykken

Det var en mann i 40-årene som omkom i båtulykken utenfor Tvedestrand. Politiet har nå snakket med den andre personen som var involvert.

Her foretar politiets krimteknikere undersøkelser på stedet hvor de to involverte ble brakt til land. Ulykkesbåten gikk ned. Foto: Ernest Boswarva

TVEDESTRAND: En mann i 40-årene omkom og en mann i slutten av 20-årene ble skadet i den alvorlige båtulykken, som skjedde under en offshoreregatta utenfor Tvedestrand lørdag ettermiddag.

Den yngste mannen ble brakt til Sørlandet sykehus i Arendal. Politiet har snakket med ham søndag.

– Han er våken, og vi har hatt en prat med ham for å høre hvordan det går. Han skal avhøres på et senere tidspunkt, sier etterforskningsleder Jan Nesland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Nesland opplyser at mannen foreløpig ikke er spurt konkret om ulykken.

– Bruddskader

Det er uklart hvor alvorlige skader mannen har pådratt seg, men ifølge politiet skal det dreie seg om bruddskader.

– Han hadde smerter i nakken og bein, opplyser Nesland.

De to mennene deltok sammen i offshoreregattaen Møkkalasset Cup, som gikk fra indre havn i Tvedestrand til Ytre Møkkalasset fyr utenfor Kilsund.

Nøyaktig ulykkessted er ikke kjent, men politiet har fått opplyst at ulykken skjedde utaskjærs. Ingen andre båter eller personer var involvert.

Ingen vitner

Mennene ble etter ulykken brakt til land av folk som kom til med andre båter. De ble tatt inn på brygga ved Skjeggestø, hvor luftambulanse, ambulanser og politi kom til.

Mannen i 40-årene ble erklært død av lege på stedet.

Politiet sperret av brygga ved Skjeggestø mens redningsarbeidet pågikk. Foto: Ernest Boswarva

– De har truffet en bølge og gått ned. Vi fikk melding da de var på vei inn til land, sier Nesland.

– Var det vitner til selve ulykken?

– Det kjenner jeg ikke til. Det vil bli en del av etterforskningen videre.

Innhenter informasjon

Politiet vil foreløpig ikke si noe om hvor mennene var bosatt, ettersom det fortsatt pågår varsling av pårørende.

– Vi har hatt krimteknikere på stedet, og vil innhente all informasjon vi kan. Avhør av mannen på sykehus blir viktig for å finne ut hva som har skjedd, og vi må også få avklart om noen har vært i nærheten, sier Nesland.

Det er foreløpig ikke avklart om ulykkesbåten skal heves.

Om arrangøren har gjort de tiltak som kreves for slike arrangement, vil også bli tema i etterforskningen.

Luftambulansen landet ved Skjeggestø. Foto: Ernest Boswarva

– Det har vært et tungt døgn

Tony Isaksen er generalsekretær i Norges Motorsportforbund. Han har ikke oversikt over hvilken hastighet båten holdt, men han forteller at båter som er med i regattaen er båter som holder høy hastighet.

– Det er svært sjelden det er ulykker i det hele tatt, og arrangementet hadde godt med sikkerhetspersonell rundt. Utøvere, helsepersonell og andre var raskt på plass etter ulykken, forteller han.

Båtsporten er liten, og de fleste kjenner hverandre, mener Isaksen.

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor takknemlige vi er for alle som har stilt opp. Dessverre mistet vi en av våre, sier Isaksen.

Han legger til at det har vært et tungt døgn for båtsporten som helhet, og at ulykken har rammet mange hardt.

– Vi føler med de som har mistet noen de er glade i, sier Isaksen.

Generalsekretær Tony Isaksen. Foto: Norges Motorsportforbund

100 deltakere på samlingsstund

– De var helt vesentlig at vi hadde det psykososiale tiltaket for de pårørende og andre deltakere, forteller Marianne Landaas.

Hun er ordfører i Tvedestrand og var med på det arbeidet kriseteamet gjorde lørdag. Kriseteamet, ledet av lege Bodil Aasvang Olsen, jobbet fra kort tid etter ulykken frem til 19-tiden på kvelden.

De samlet omtrent 100 personer i lokalene til Tvedestrand videregående skole.

– De som var der fikk informasjon fra Røde Kors som var like ved, og de fikk trygghet om at hjelpen bare var sekunder unna. Målet var å gi en følelse av at man har gjort det man kunne, forteller Landaas.

Ordføreren mener at arrangementet var godt planlagt, og deltakere og arrangører har mange års erfaring.

– Dette er flotte folk som har holdt på i mange år, sier hun.

– Det er klart det er tøft. Miljøet er lite, og selv om folkene som kjørte kom fra ulike steder er det tydelig at de kjenner hverandre, forteller hun.

Tanken er å ha race igjen i Tvedestrand neste år.

– Dette betyr ikke slutten på båtrace i Tvedestrand, sier hun.

