Foto: Fredrik Refvem Fra og med midnatt 15. juli gjelder de nasjonale tiltakene også på Nord-Jæren. Det betyr at du kan ha 20 gjester hjemme. Toppidrett kan utøves som normalt Skjenkestoppen ved midnatt oppheves. Og du kan samle inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Går over til nasjonale tiltak på Nord-Jæren: - Alle kommunene har kontroll på smitten

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Søndag 20. juni innførte regjeringen tredje trinn i gjenåpningsplanen, men det fikk befolkningen på Nord-Jæren liten glede av.

Høyt smittetrykk, høy andel av tilfeller med ukjent smittevei og usikkerhet knyttet til spredningen av deltavarianten, gjorde at ordførerne på Nord-Jæren forrige uke, 8. juli, besluttet å fortsette med strengere smitteverntiltak enn resten av landet.

Nasjonale tiltak

Torsdag formiddag var ordførerne i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg igjen samlet for å vurdere veien videre. De ble da enige om å gå over til nasjonale tiltak fra og med midnatt 15. juli (se liste over disse i bunn av artikkelen). Det betyr at de lokale tiltakene oppheves.

- Alle de fire kommunene har kontroll på smitten. Utviklingen går rette veien, med synkende smittetall og færre med ukjent smittevei. Det gir god kapasitet på testing og smittesporing, noe som igjen gjør det mulig å begrense smittespredning på en god måte, sier ordførerne i en felles uttalelse.

De fire ordførerne på Nord-Jæren. Fra venstre: Tom Henning Slethei (Frp) i Sola, Stanley Wirak (Ap) i Sandnes, Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger og Jarle Bø (Sp) i Randaberg. Foto: Jon Ingemundsen

– Det fortjener befolkningen

– Vi har vært bekymret for å slippe opp for tidlig. Konsekvensen kan være at vi igjen må stenge ned, noe som er en påkjenning for hele befolkningen, sier Randaberg-ordfører, Jarle Bø, til Aftenbladet.

– Nå har regionen klart å slå ned smittetallene, og endelig kan vi åpne opp på lik linje med resten av landet. Det fortjener alle som bor på Nord-Jæren.

Bø forteller om lite uenighet på dagens ordførermøte.

– Vi var enige om at dette nå er det riktige. Så er det viktig at folk fortsetter å holde avstand, teste seg ved symptomer, tar imot vaksinen og følger alle smittevernregler. Selv om vi åpner opp er det viktig å minne folk på at pandemien ikke er over.

Følger situasjonen nøye

De fire ordførerne understreker at smittebildet må overvåkes nøye dag for dag, og at tiltak kan bli gjeninnført dersom det skulle være nødvendig.

Det vil fortsatt være økt kontroll med etterlevelse av smittevernreglene på serveringssteder, og økt bruk av kommuneoverlegens/helsesjefens hastefullmakt – i samråd med ordfører - til å stenge virksomheter som bryter smittevernreglene.

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august. Begrunnelsen er blant annet usikkerhet knyttet til smitteutvikling og delta-varianten og vaksineforsyning. Foto: Carina Johansen

Nå gjelder disse anbefalingene og reglene:

Anbefalinger:

Sosial kontakt

Man kan ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet regnes ikke med i dette antallet.

Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

Mer fysisk undervisning og økt bruk av jevnlig testing.

Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing.

Arbeidsliv

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Handelsnæringen

Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltagelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)

For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

Antall deltagere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltagerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Regler:

Arrangementer:

Private arrangementer:

Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer:

Med faste tilviste plasser: Inntil 1000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2000 personer (500x4) utendørs.

Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).

For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:

Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer utendørs (500x10)

Uten faste plasser: Opptil 1000 innendørs og 2000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

Skjenkestoppen kl. 24 oppheves.

Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.

Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Råd for fullvaksinerte

I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.