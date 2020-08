Oppgang i boligprisene i Stavanger og omegn

Boligprisene i Stavanger og omegn steg med 0,9 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 2,1 prosent.

Dette er en positiv utvikling, sier Knut Sirevåg, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom. Foto: Jan Tore Glenjen

Stavanger og omegn hadde svakest tolvmånedersvekst med en oppgang på 2 prosent, mens nasjonalt viser prisutviklingen en vekst på 5 prosent. Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg inngår i Stavanger-indeksen.

– Stavanger har normalt ligget på en ganske lav prisvekst, men nå når prisveksten øker med 2 prosent er det veldig sterkt for Stavanger å være, sa Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, da boligprisstatistikken for juli 2020 ble lagt fram onsdag.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 101 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 67 dager i gjennomsnitt.

Flere solgte boliger

Det har i juli blitt solgt 283 boliger i Stavanger. Det er 27,5 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019. Hittil i år er det solgt 2677 boliger i Stavanger. Det er 0,5 prosent færre enn tilsvarende periode i fjor.

151 boliger er lagt ut til salgs i Stavanger i juli. Det er 91,1 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2019. Hittil i år er det lagt ut 2792 boliger i Stavanger. Det er 8,8 prosent færre enn tilsvarende periode i fjor.

Sammenlagt kan man si at boligtilbudet er godt under det den har vært i samme periode de siste fire årene.

Område Endring siste måned % Endring siste måned sesongjustert % Stavanger m/omegn 0,9 % 2,1 % Drammen m/omegn 0,6 % 2,2 % Ålesund m/omegn 0,1 % 1,1 % Oslo 0,6 % -0,1 % Bergen 0,8 % -0,4 % Trondheim 0,0 % 1,1 % Tromsø 0,3 % 1,4 % Kristiansand 1,2 % 2,4 % Fredrikstad/Sarpsborg 0,8 % 2,0 % Bodø m/Fauske -0,1% 1,1 % Agder og Rogaland 1,1 % 2,3 % Vestlandet 0,7 % -0,5 % Innlandet 1,0 % 2,1 % Midt-Norge 0,0 % 1,1 % Norge 0,4 % 0,9 %

Bård Birkeland, regionsjef for EiendomsMegler 1 på Jæren og Dalane, peker på lave renter og lavere feriebudsjett som noen grunnene til økt boligsalg. Foto: Ove Heimsvik

Eiendomsmegler 1: – Positiv utvikling

I Stavanger erfarer Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom en økning på 24 prosent i salg.

– Det er et høyt antall boliger til salgs, men tallet minker. Det er positivt, fordi det i en lang periode har vært veldig mange boliger ute for salgs og relativt lav etterspørsel. Når tilbudet reduseres, kan det forventes en prisoppgang, sier Knut Sirevåg, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

På Jæren erfarer selskapet en økning i salg med over 45 prosent.

– Lav rente har nok vært en faktor som har spilt inn. I tillegg har folk tråkket litt mer hjemme den siste tiden, og har gjerne hatt et ønske om noe nytt. Noen har et mindre feriebudsjett i år, og har dermed mer penger å rutte med, sier Bård Birkeland, regionsjef for EiendomsMegler 1 på Jæren og Dalane.

Ifølge tall fra Eiendomsverdi er økningen på salg i Rogaland 35 prosent.

Størst vekst i Kristiansand

For Oslos del steg boligprisene med 0,6 prosent nominelt i juli. Sesongjustert var endringen på -0,1 prosent her. Sammenlignet med for et år siden har boligprisene i hovedstaden steget med 5,6 prosent. Det skriver E24.

Størst vekst av de store byene hadde Kristiansand, med en oppgang på 1,2 prosent. Sesongjustert var veksten her på 2,4 prosent. Dette er også den storbyen i Norge som har hatt sterkest utvikling i boligprisene det siste året med en oppgang på 6,7 prosent.

Bergen hadde en boligprisvekst på 0,8 prosent (-0,4 prosent sesongjustert). Tromsø på sin side hadde en boligprisoppgang på 0,3 prosent (1,4 prosent sesongjustert).

Trondheim som opplevde en uendret utvikling for boligprisene i juli, hadde en sesongjustert vekst på 1,1 prosent. Sammenlignet med et år tidligere var boligprisene 3,3 prosent høyere forrige måned.