Vinduer knust på rådhuset for andre gang på én uke

Ronny Hjertås

Politiet har sikret seg overvåkningsbilder fra skadeverket i forrige uke og fra innbruddet natt til i dag.

– I begge tilfellene er det vinduer i andre etasje som er knust. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på at det er noen sammenheng mellom det som ser ut til å være et skadeverk i forrige uke og innbruddet som fant sted i løpet av natt til torsdag, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Steinar Knudsen.

Det var om morgenen torsdag i forrige uke det ble meldt om et knust vindu i rådhuset. Politiet gjennomførte en åstedsundersøkelse og sikret overvåkningsopptak fra området. Etterforskerne venter fortsatt på analysene av bildene som ble sikret i forrige uke.

I en twitter-melding bekrefter politiet at de også sikret seg bilder etter at det også denne torsdagsnatten ble knust ruter på rådhuset. Denne gang dreier det seg om et innbrudd gjennom et vindu inn til bystyresalen. Blant annet skal et nettbrett og en sykkel være stjålet.

Politiet har opprettet sak, og vil etterforske forholdet.