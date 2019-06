Tidenes sesongstart for Lysefjorden. Tom Cruise-effekt?

– Det har vært en «flying start», med masse busser og biler og passasjerer på alle seter. Jeg har vært 15–16 år på denne turistruta, og aldri sett sånn en åpning. Dette er veldig oppmuntrende, sier Edvin Bø, kaptein på MF «Eid».

Oppmuntringen er kjærkommen etter mye teknisk trøbbel og innstilte avganger i 2018. Mest kjent er hendelsen i august da turistferja ble omtalt i riksnyhetene. 54 personer ble evakuert da MF «Eid» begynte å brenne. Det var iallfall det alle trodde da røyken veltet ut. I virkeligheten var det bare olje som kom på avveie og gikk inn i eksosen, slik at det ble stor røykutvikling.

– Nå kommer ferja rett fra verksted, med splitter ny maskin. Her er alt på G. Bare velstand, skryter kaptein Bø.

Om bord har han gjester fra hele verden. Sesongstart var 1. juni. Siste tur ut fjorden går 15. september.

– Vi går med full ferje, men har faktisk ikke gått fra noen ennå. Det holder akkurat. Hvis det fortsetter sånn, må vi nok ha en større båt i årene som kommer. Vi får mange gode tilbakemeldinger. Folk er veldig fornøyde og skryter over fjorden. Spesielt Fantahåla. Den er faktisk mer populær enn Preikestolen, forteller Edvin Bø.

Også Rødne Fjord Cruise gjør det usedvanlig bra. I fire dramatiske minutter i sluttscenen i «Impossible 6 – Fallout» klamret Tom Cruise seg fast i den loddrette fjellveggen på Preikestolen. Er det Cruise-effekten som slår ut?

– Han og, svarer daglig leder Lars André Rødne.

– Vi hadde 30 prosent vekst ved utgangen av april. Torsdag 30. mai var 2500 turister på fjorden og så opp på Preikestolen. Denne dagen var det 19 båtavganger fra Stavanger og 22 turistbusser til Preikestolen, så ingen må være i tvil om at cruisegjestene legger igjen penger lokalt, sier Lars André Rødne, som vil bygge elektrisk hurtigbåt til fjordcruise hvis Enova gir støtte.

Våt drøm

For Lysefjorden Utvikling er miljøvennlige hurtigbåter en drøm. Selskapet sikter mot helårsturisme og jobber for at transporttilbudet på Lysefjorden skal gjøre det enda lettere å drive vandring og fjordhopping mellom attraksjonene.

– Vår visjon er at Lysefjorden skal bli en nullutslipp-fjord, sier produktutvikler Åshild Hus.

Hun viser til at fjorden har mye mer på by på enn Preikestolen og Kjerag:

Flørli, som har nesten 100 overnattingsplasser og tretrapper med 4444 trinn. Ifølge CNN er dette en av verdens 10 «scariest stairs».

Refså, hvor det er bygd ny kai, slik at det er mulig å gå den originale turen til Preikestolen - slik de første oppdagerne gjorde i 1896.

Songesand, hvor bygdas nedlagte skole er omgjort til sommercamp og kafé.

Gården Bakken, som rustes opp for 6 millioner og blir en moderne og komfortabel turisthytte.

Lysefjord-Helleren, som anløpes av Rødnes sightseeingbåter. I slutten av mai serverte fjordrestauranten vafler til 1000 gjester på en dag.

Landhandel i Lysebotn

Øyvind Stuvik går i land i Lysebotn, innerst i den 42 kilometer lange fjorden. Han åpner dørene til Ryfylke Landhandel på kaien.

Lysebotn har tidligere hatt anleggsperioder med 1000 mann og et fast folketall langt over 100 innbyggere. I flere tiår var bygda et livskraftig samfunn med to kraftverk, Lysebotn og Tjodan. Det var butikk, post, skole, kapell, campingplass og samfunnshus med svømmebasseng. Veien til Sirdal ble åpnet i 1985. Omtrent på samme tid begynte tilbakegangen. Det var den gang om lag 80 fastboende, men så flyttet familie etter familie ut. Arbeiderne begynte å dagpendle inn fjorden med hurtigbåt. Gradvis forsvant kraften ut av lokalsamfunnet.

I dag bor det 10 personer fast, men på sommerstid myldrer det av turister og basehoppere som skal til Kjerag. Turistene er grunnlaget for overnattingsbedrifter, puber og spisesteder. Og nå - 20 år etter at den gamle butikken ble lagt ned - er det mulig å kjøpe lokalmat, husflid og annen krimskrams hos Øyvind Stuvik. Han åpnet Ryfylke Landhandel på Jørpeland i fjor, og virksomheten i Lysebotn blir en underavdeling.

– Vi har eplejuice fra Tau, spekepølser, saft frå Grønvik gard og Forsand, honning og søte karameller. Men det viktigste produktet er aktiviteter, forteller Stuvik.

I samme bygg som landhandelen er det lager. Her skal Stuvik ha kajakker til utleie av kajakker og guida padleturer. To andre firma er med på satsingen. Outdoorlife Norway kommer snart med 10 sykler, mens Fjordevents som byr på raske rib-turer, trenger tørkerom.

– Vi begynner i det små, det er mange muligheter. For eksempel å ta turister med rib-båt fra Stavanger til Lysebotn. Elsykkel til Nilsebu. Kajakk over Nilsebuvatnet til turisthytta. Derfra på fottur til turisthytta i Viglesdalen og Årdal, sier Stuvik.

Tom Cruise eller cruisetrafikk?

Reisemål Ryfylke opplyser at Rogaland har hatt 8,2 prosent økning i antall gjestedøgn i perioden januar-april 2019 sammenlignet med fjoråret. Ryfylke hadde imidlertid bare 0,5 prosent vekst i lavsesongen. Sesongstarten har likevel aldri vært tidligere, og utsiktene for sommersesongen er lovende.

– Det er sterk økning på kurs- og konferansemarkedet og flere cruisegjester påvirker også. Hotellene i regionen melder om stor pågang på forhåndsbooking, så dette lover bra for årets sesong. Deler av dette vil absolutt være en effekt av Tom Cruise, som virkelig satte Preikestolen på kartet internasjonalt, sier reiselivsdirektør Liv Jorunn Tjelmeland i Reisemål Ryfylke.