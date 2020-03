2000 i 8. mars-toget møtte motgående trafikk

2000 personer stilte opp i 8. mars-toget i Stavanger, men da politiet ikke kom, ble det en smule trafikkaos.

Her møter 8. mars-toget motgående trafikk Foto: Jarle Aasland

Rundt 2000 personer gikk i tog under paroler som blant annet «Kamp mot all kvinneundertrykking – for full kvinnefrigjøring», «Evakuer barna fra Morialeiren nå» og «Forsvar selvbestemt abort – fjern nemndene».

– Vi ser at det er flere som går i tog nå enn før. Det er veldig gledelig. Vi var cirka 2000 i fjor også, men tidligere år har det vært langt færre. Dette viser at det er flere som engasjerer seg og er bevisste. Været var ikke med oss i dag, og derfor er vi ekstra fornøyde med 2000 fremmøtte, sier Solfrid Heskestad, presseansvarlig for 8. mars-komiteen i Stavanger.

8. mars-toget på vei gjennom Fargegata. Foto: Jarle Aasland

Møtte motgående trafikk

Men da toget skulle gå klokken 15, var ikke politiet møtt opp. Det førte til trafikkaos blant annet på Skagenkaien, der toget plutselig møtte motgående trafikk.

– Vi ventet en stund før vi gikk, men da politiet ikke kom, måtte vi bare gå. Det var litt kaotisk en stund da vi møtte trafikk, men det gikk heldigvis bra til slutt, forklarer Heskestad.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, var hovedtaler. Foto: Jarle Aasland

Hovedtaler fra Norsk Sykepleierforbund

Hovedtaler før toget var Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun la vekt på at vi skal godta at det er forskjell på folk:

«Som samfunn er vi avhengige av forskjellighet. Ulikheter som utfyller hverandre. Å være opptatt av likestilling, er å være opptatt av å skape et enda bedre samfunn. Likestilling er fremtid, likestilling er fremskritt, likestilling er utvikling av samfunnet.

Da kan vi ikke la holdninger eller struktur begrense folkets verdi. Det er ikke greit at noen har dårligere forutsetninger for å leve opp til sitt eget potensial – bare fordi de er det de er. Slike forskjeller kan vi ikke ha. Alle er ikke like men vi må stille likt for å kunne hente ut det beste i hver av oss», sa hun i talen.

– Vi hadde andre oppdrag som vi måtte ta oss av først. Vi kom derfor noe seint, sier operasjonsleder Brit Randulff i SørVest politidistrikt.

8. mars-toget langs Skagenkaien. Foto: Jarle Aasland

8. marstoget. Foto: Jarle Aasland

Politiet kom til slutt. Foto: Jarle Aasland

8. mars-toget. Foto: Jarle Aasland

8. mars-toget. Foto: Jarle Aasland

8. mars-toget. Foto: Jarle Aasland

8. marstoget var omtrent like langt i år som i fjor. Foto: Jarle Aasland