Ingen VGS-elever i Rogaland får dra på studietur

Alle studieturer for elever i videregående skoler i Rogaland fylkeskommune er avlyst fra og med onsdag 11. mars.

Ingen skoletur med avreise fra denne flyplassen med det første. Foto: Anders Minge

Dette opplyser Rogaland fylkeskommune tirsdag kveld.

Dette gjennomføres som et forebyggende tiltak for å redusere fare for smitte, og for ikke å utsette elever og medarbeidere for økt helserisiko.

Situasjonen de siste dagene med rask økning i utbredt smitte i flere land, som igjen kan føre til strakstiltak som karantene og lignende, er en medvirkende årsak til at vi har valgt å ta denne beslutningen, skriver fylkeskommunen.

I meldingen står det videre:

«Folkehelseinstituttet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Dette gjelder også for Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.»

