– Nei, den nye havbruksskatten er ingen katastrofe, og Ap må lære seg å regne

– Det er uryddig av Ap å ikke fortelle hele sannheten om forslaget til omlegging av Havbruksfondet, uttaler Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Høyre.

Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Høyre, kritiserer opposisjonens framstilling av havbruksskatten. Foto: Kristian Jacobsen

Tor Inge Jøssang

Regjeringen og opposisjonen framstiller den foreslåtte omleggingen av Havbruksfondet svært ulikt.

– En katastrofe, uttalte Dag Mossige, gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, til Aftenbladet.

– Dette er et ran av kystkommunene, og et brudd på spillereglene. Regjeringen tar nå vekk en rettighet som Stortinget har sagt at disse kommunene skal ha, sa stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til NRK Rogaland.

Etter sammenslåingen med Rennesøy og Finnøy er Stavanger blitt landets fjerde største på fiskeoppdrett, fordelt på 26 steder i ryfylkefjordene. Stavanger ligger an til en inntektsreduksjon fra 67 millioner til 19 millioner kroner, ifølge en beregning laget av Troms og Finnmark fylkeskommune. Seniorrådgiver Stein Arne Rånes har lagt til grunn at auksjonene genererer 5 milliarder kroner til Havbruksfondet. Pengene kommer fra auksjon av økt kapasitet og nye løyver.

Stortinget bestemte i 2015 at 80 prosent av disse salgsinntektene skal overføres til Havbruksfondet og fordeles mellom havbrukskommunene. I revidert statsbudsjett har regjeringen foreslått en omlegging. Havbrukskommunene skal få 1 milliard i 2020 og 1 milliard i 2021 av salg av produksjonstillatelser. Ifølge dagens ordning skulle de hatt 2 milliarder. Fra 2021 skal bare 25 prosent av salgsinntektene gå til kommunene og fylkeskommunene.

Samtidig har regjeringen foreslått en produksjonsavgift, der oppdrettsselskapene betaler 40 øre per kilo i avgift til vertskommunen. Produksjonsavgiften skal fra 2022 gå inn i Havbruksfondet. Disse inntektene er anslått til 500 millioner kroner årlig.

Havbruksfondet ble opprettet av Stortinget, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Foto: Jonas Haarr Friestad

– Selektiv statistikkbruk

Aleksander Stokkebø (H) reagerer på opposisjonens framstilling.

– Ap kommer i kjent stil med mye kritikk og null egen politikk. Tallene Mossige legger på bordet er svært uredelige og bærer preg av selektiv statistikkbruk. SV var iallfall ryddige nok til å trekke dem tilbake da vi påpekte det. Havbruksfondet har i utgangspunktet auksjoner/utbetalinger annethvert år, mens regjeringen legger opp til årlig utbetaling. Dermed må regjeringens bidrag dobles sammenliknet med det som kommer frem. En må minst se de to modellene over en toårsperiode for at det skal være sammenlikningsgrunnlag. Alt annet vil gi et helt feil bilde, uttaler Stokkebø.

Han mener det også er grunn til å anta at auksjonsverdien vil bli påvirket av innføringen av produksjonsavgiften, som ytterligere vil redusere differansen mellom dagens modell og regjeringens forslag. Regjeringens argument er at produksjonsavgiften vil gi stabile inntekter, mens det er usikkert hvor store salgsinntektene fra oppdrettsauksjoner blir framover.

– Nå skal Stortinget bruke tiden fremover på å lytte til innspill og bli enige om en løsning som vil gi solide og enda mer forutsigbare inntekter for havbrukskommuner som Stavanger, sier Stokkebø.

UiS-professorene Ragnar Tveterås og Bård Misund har anslått at regjeringens forslag fører til at staten årlig får en milliard mer i inntekter og havbrukskommunene en halv milliard mindre.

Redd havbrukskommunene skal bli for rike

I Stortinget tok Geir Pollestad (Sp) saken opp med finansminister Jan Tore Sanner (H). Sanner sa at det er lang tradisjon for at ustabile inntekter fra auksjoner og overskuddsskatter tilfaller staten. Staten har bedre forutsetninger for å håndtere svingende inntekter enn enkeltkommuner.

– Jeg må også vise til at veksten i de frie inntektene til kommunene i 2018, samlet sett var på 600 millioner kroner, mens det var et utvalg kommuner som fordelte 2,8 milliarder kroner. Jeg mener at de kommunene som legger til rette for havbruksnæringen, skal få en andel av inntektene. Vi ønsker å legge til rette for lokal verdiskaping, men vi må også ha en rettferdighetstanke i dette, som gjør at vi også tenker på forskjellene mellom kommuner, argumenterte Sanner.

Kjartan A. Lunde i Rogaland Venstre bruker energien på å øke andelen som går til kommunene.

– Det var de borgerlige partiene som opprettet Havbruksfondet for at kommunene skulle få mer tilbake av midlene fra havbruksnæringen. Det blir helt merksnodig at gruppelederen til Arbeiderpartiet nå kritiserer at ordningen skal forbedres. Det er et bredt flertall på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet som har tatt initiativ til forbedringene som nå foreslås, kommenterer Lunde.

