Bare to entreprenører vil bygge sykkeltunnelen

Risa AS og Kruse Smith Entreprenør AS har meldt sin interesse for å bygge sykkeltunnelen på Auglend i Stavanger.

Foto: Multiconsult

Etter planen skal byggingen av den nye sykkeltunnelen gjennom Auglendshøyden starte i sommer. Tunnelen er en del av den Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.

Ved anbudsåpning var det to entreprenører som har levert inn tilbud.

– Vi skulle ønske at det var flere med i konkurransen om å bygge tunnelen, men nå skal vi gå gjennom de to tilbudene vi har mottatt og signere kontrakten så snart som mulig.

Arbeidet som berører E39 starter i juni, men det vil pågå forberedende arbeider før det, sier prosjektleder for Statens vegvesen, Kari Turøy Smådal, i en pressemelding.

Kari Turøy Smådal, prosjektleder i Statens vegvesen Foto: Jarle Aasland

Store utfordringer med logistikken

Tilbudene inneholder tre deler: Oppgradering av eksisterende sørgående tunnel på E39, bygging av 371 meter sykkeltunnel og samtidig utvide eksisterende tunnel med et nytt havarifelt og nye portaler.

– Vi håper å kunne ferdigstille alle tre alternativene. Det vil vi spare penger på, og samtidig er det tilnærmet umulig å utvide motorveitunnelen på et senere tidspunkt.

Byggingen vil føre til store logistikkutfordringer når vi må stenge den sørgående tunnelen for biltrafikk. Planen er å utvide sykkeltunnelen slik at vi kan bruke den som avlastingstunnel for biler under oppgraderingen av eksisterende tunnel, sier Turøy Smådal.

Tilbudene:

Kruse Smith Entreprenør AS:

Alternativ 1: 86.076.419,00 kroner

Alternativ 2: 97.006.815,00 kroner

Alternativ 3: 116.371.641,00 kroner

Risa AS:

Alternativ 1: 104.894.370,50 kroner

Alternativ 2: 118.772.901,50 kroner

Alternativ 3: 138.378.587,50 kroner

