Dobbeltdrapssiktet (15) avhørt uten forsvarer: Nå må politifolkene møte i retten

15-åringen ble siktet for dobbeltdrapet på Lund, tilsto og forklarte seg videre uten forsvarer. Nå møter to etterforskningsledere i retten, tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

15-åringen ble hentet på skolen til vitneavhør på politihuset i Kristiansand. På kvelden fikk han vite at han var siktet for dobbeltdrap og tilsto. Foto: Reidar Kollstad

KRISTIANSAND: – Tjenestemennene er uenige i at de har begått en rettsstridig handling knyttet til avhør, opplyser Espen Henrik Johansen og Lars Morten Bjørkholt i Djerv Advokatfirma, som representerer de erfarne politioverbetjentene.

De to er nå kolleger i Kripos. På det aktuelle tidspunktet var en av dem ansatt i Agder-politiet.

Saken som nå havner i rettssalen, dreier seg om hvordan de som etterforskningsledere håndterte det første avhøret av 15-åringen som i 2016 ble pågrepet for knivdrapene ved Wilds Minne skole. Det var en politikvinne som utførte selve avhøret. Gutten ble seinere dømt til elleve års fengsel for å ha tatt livet av en jevnaldrende gutt og en kvinne.

15-åringen ble først avhørt som vitne. Da politiet oppdaget at han hadde blod på jakka, ble statusen endret. Gutten ble informert om at han var siktet, ønsket å snakke med noen alene og forklare seg mer. Så tilsto han.

På forhånd var det besluttet å vente med videre avhør og at forsvarer skulle oppnevnes. Men etterforskningslederne mente de måtte fortsette. Avgjørelsen tok de selv, uten å snakke med ansvarlig politiadvokat.

Gutten forklarte seg dermed videre for politikvinnen. Før forsvarer Svein Kjetil Stallemo kom, var det gått 40 minutter.

Lykter og blomster ved skolegården på Wilds Minne skole, der Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ble drept i desember 2016. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Grovt

Etter rettssakene ble politiet anmeldt av forsvareren. Spesialenheten konkluderte med at politiet ikke hadde gjort noe straffbart, men Stallemo påklaget henleggelsen til Riksadvokaten på vegne av guttens foresatte.

Daværende riksadvokat Tor Aksel Busch kom til en helt annen konklusjon enn Spesialenheten. Han mener de to etterforskningslederne hadde begått et grovt lovbrudd knyttet til siktedes grunnleggende rettigheter.

“Riksadvokaten konstaterer at det var svært kritikkverdig av tjenestemennene å fortsette avhøret uten forsvarer, og avviket fra forsvarlig handlemåte er så vidt stort at terskelen for straffansvar er overskredet”, konstaterte Busch.

For en 15-åring i en slik situasjon var det ikke nok at politiet minnet om at han ikke trengte å forklare seg og hadde rett på forsvarer. At forsvarer var på vei ble heller ikke opplyst gutten, slo Riksadvokaten fast.

Han kom til at de to politimennene hadde begått et grovt brudd på tjenesteplikten. Begge fikk en påtaleunnlatelse, en mild strafferettslig reaksjon som ikke innebærer noen konkret straff, men likevel kommer i registeret.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kunne ikke tro han var alene

Politifolkene nektet å godta dette. Derfor havner saken i retten, hvor de to politifolkene møter som tiltalt.

I avgjørelsen fra Riksadvokaten framgår det at de erkjenner å ha avveket fra planen om å avvente avhør. Men da gutten ville snakke videre, mente de det var nødvendig å høre på ham «med tanke på sikkerheten til befolkningen».

« ... de mente de sto overfor en så voldsom handling at det umulig kunne være «denne lille, vevre gutten», som kunne vært i stand til å ha gjort dette alene. Ergo sto de muligens overfor ukjente andre personer. Det var derfor viktig for dem å eventuelt utelukke dette raskt», kommer det fram i avhøret av den ene etterforskningslederen.

Riksadvokaten mener deres «nødrettsbetraktninger» har svært begrenset betydning. Mer enn ett døgn var gått siden ofrene ble funnet, og det var «ingen konkrete holdepunkter» for at andre gjerningspersoner skulle gjøre nye alvorlige straffbare handlinger.

I avhøret kom det ikke fram noe om flere involverte. Forsvarer Stallemo har tidligere bemerket at gutten heller ikke ble spurt om dette.

Sprikende forklaringer

I sin avgjørelse i april 2019 la riksadvokaten til grunn at den ansvarlige politiadvokaten hadde gitt etterforskningslederne et pålegg om å avslutte avhøret etter at siktelsen var blitt presentert. De to politimennene mener dette er feil, og at beslutningen ble tatt i fellesskap.

De krevde nye avhør av politiadvokaten og påtaleleder Terje K. Skaar. Ifølge Riksadvokaten fastholdt politiadvokaten at han hadde gitt en «klar beskjed» om å avslutte. Verken han eller Skaar kunne huske at Skaar var med på møtet hvor dette ble bestemt.

I en ny avgjørelse fra oktober 2019 slo Riksadvokaten fast at etterforskningslederne hadde plikt til å rette seg etter avgjørelsen uavhengig av om de hadde fått en direkte ordre om dette eller ikke.

– Vi mener at man etter en samlet vurdering vil presentere et bevisbilde og en lovforståelse som viser at ingen av de to tjenestemennene har opptrådt rettsstridig, opplyser forsvarerne Henrik Johansen og Lars Morten Bjørkholt.

Fædrelandsvennen har ikke lykkes med å få en kommentar fra aktor Heidi Reinholdt-Østbye. Verken påtaleleder Terje K. Skaar eller politiadvokaten ønsker å uttale seg nå.

Det er satt av fire dager til rettssaken i Kristiansand tingrett.

Fakta Dette er saken * I desember 2016 tok en da 15 år gammel gutt livet av Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) ved Wilds Minne skole i Kristiansand. * Året etter ble gutten dømt til 11 års fengsel. * Riksadvokaten henla saken mot politiadvokaten, politikvinnen som sto for selve avhøret av 15-åringen og en polititjenestemann som bisto henne. For de to siste på bevisets stilling. * De to politioverbetjentene – etterforskningslederne – som besluttet å la avhøret gå sin gang uten forsvarer fikk en påtaleunnlatelse for grovt brudd på tjenesteplikten. * En påtaleunnlatelse er en konstatering av skyld og en strafferettslig reaksjon. Er man uenig i avgjørelsen kan man kreve at den bringes inn for retten.