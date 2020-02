Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 29. februar.

Sør-Korea passerte Kina i antall nye smittede av koronavirus lørdag. I alt 594 nye tilfeller er registrert i Sør-Korea, mens Kina melder om 427. Foto: Foto: Ryu Hyung-seok / Yonhap via AP / NTB scanpix

NTB

En kvinne i 20-årene omkom etter å ha falt ut fra et vindu i en leilighet i Briskeby i Oslo natt til lørdag. Foto: Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Døde etter fall fra fjerde etasje

En kvinne i 20-årene omkom etter å ha falt ut fra et vindu i en leilighet i Briskeby i Oslo natt til lørdag. Hun falt fire etasjer ned og ble erklært død på stedet av helsepersonell.

Politiet etterforsker ulykken, som skjedde i forbindelse med en fest i leiligheten.

Koronavirus: Sør-Korea passerte Kina i antall nye smittede

Sør-Korea passerte Kina i antall nye smittede av koronavirus lørdag. I alt 594 nye tilfeller er registrert i Sør-Korea, mens Kina melder om 427.

Kinesiske helsemyndigheter sier lørdag at ytterligere 47 personer er døde etter å ha vært smittet av koronavirus. I alt er 2.835 mennesker nå meldt døde i Kina.

John Ratcliffe Foto: Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Trump nominerte ny e-sjef

President Donald Trump har på nytt nominert kongressmedlem John Ratcliffe til å ta over som ny sjef for etterretningstjenestene i USA.

Også i august i fjor ville Trump ha Ratcliffe til jobben som e-sjef da Dan Coats gikk av etter å ha vært på kollisjonskurs med presidenten. Da trakk Ratcliffe seg som kandidat etter kritikk.

Mann knivdrept i Sverige

En mann i 25-årsalderen døde på sykehus etter å ha blitt stukket med kniv i Landvetter øst for Göteborg. Politiet ble varslet om knivstikkingen fredag kveld, og mannen ble kjørt til sykehus i med alvorlige skader.

En 18 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap, melder avisa Aftonbladet.

Foto: Foto: Paul Vernon / AP / NTB scanpix

Ny storseier for Minnesota Wild

For andre dagen på rad kjørte Mats Zuccarello og Minnesota Wild over motstanderne da de vant 5-0 over hjemmelaget Columbus Blue Jackets.

Wild styrket sjansene om en plass i sluttspillet etter seieren. Laget kan nå se tilbake på to kamper hvor de har vunnet overlegent på bortebane. Det var også andre kampen mot Blue Jackets på tre dager som Wild vant.