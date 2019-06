Ingen bom-exit i Sola

I motsetning til i Stavanger, der sakslisten var så full at det aldri ble tid til å behandle Frps interpellasjon om bompenger, kom partifellenes forslag i nabokommunen Sola opp til behandling på torsdagens kommunestyremøte.

Ifølge Solabladet tok flere engasjerte politikere ordet da Frp-forslaget kom opp til debatt. I interpellasjonen krever Fremskrittspartiet at Sola-ordføreren ber om full stans i bompengeinnkrevingen på Nord-Jæren for å avklare situasjonen rundt bymiljøpakken.

Sola Frp fremhever at det er betydelig usikkerhet om hvilket mandat styringsgruppen har til å gjøre endringer i prosjektet, herunder endringer i takster, innkrevingslengde og endringer i rushtidsavgiften.

Frp vil ut

Frp ønsker at Sola trekker seg fra bompengeprosjektet og at det gjennomføres en full gjennomgang av samtlige prosjekter i bymiljøpakken. Som et eksempel trekker de frem sykkelstamvegen som et prosjekt hvor de frykter eskalerende kostnader som langt overstiger det som er forespeilet i budsjetteringen.

Fungerende ordfører Jan Sigve Tjelta (KrF) påpekte ifølge Solabladet at bymiljøpakken ble vedtatt i Stortinget i 2017 og mente det ikke er forsvarlig å stoppe den.

– Vi kan ikke trekke oss. Det er prosjekter som er igangsatt og regninger som løper, sier Tjelta.

Ikke flertall

Interpellasjonen fra Frp fikk støtte fra Tanangerlisten og Senterpartiet, men dette var ikke nok til å få flertall. Forslagsstiller Sigmund Skoge i Frp er skuffet over dette og mener at politikerne må få av skylappene og lytte til folkeopprøret mot bompenger.

– Vi ser at en del av prosjektene ikke akkurat har fokus på nøkternhet. Vi ønsker å stoppe opp og ta en fot i bakken, sier Skoge til Aftenbladet.

Han påpeker at det i alle prosjekter finnes muligheter for å evaluere underveis og komme med såkalte negative endringsordrer. Det vil si å gjøre innsparinger eller å kutte ut unødvendige elementer.

– Folk hadde ikke brukt sine egne penger på den måten som det her legges opp til, sier Skoge.

Se filmen som viser trafikken gjennom Sola sentrum etter at den nye bomringen ble innført: