Reinert Kverneland har ikke skiftet syn på Klepp+Time, men tror en omkamp nå bare vil skape irritasjon i Klepp

Hvis to gode kommuner som Time og Klepp slår seg sammen, vil det bli en svært god kommune.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Time-ordfører Reinert Kverneland kommer for fire år siden til valglokalet hjemme på Kvernaland for å stemme ja til en kommune på Jæren, men Klepp og Hå sa klart nei. Nå tar politikere i Time igjen et initiativ for en ny runde med Klepp. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

– Det mener jeg fortsatt, svarte Time-ordfører Reinert Kverneland (H), da den omstridte kommunesammenslåingen tirsdag kveld på ny var på sakskartet til kommunestyret, nå som et skriftlig spørsmål til ordføreren.

Men 25.april 2016 sa jærbuen i folkeavstemning rungende nei til en ny storkommune for Klepp, Time og Hå.

Rett før klokken 22.00 valgkvelden ble det ganske tydelig at bare folk i Time hadde sagt ja med 56,41 prosent, mens innbyggerne i Klepp og Hå sa nei med henholdsvis 73 og 74 prosent.

Jærens nei

Kanskje mest overraskende var valgresultatet i grenselandet mellom de to kommunene. For eksempel, i Orstad Klepp sa 62,6 prosent nei, mens nabokretsen Frøyland i Time hadde 55,9 prosent ja-flertall, og her bor noen av innbyggerne i to kretser, men i samme gate.

«Jærbuen seier nei til Jæren kommune på alle moglege måtar: Både rekna prosentvis og i absolutte tal. Ingen lokalpolitikar på Jæren med ambisjonar om framleis politisk karriere kan etter dette traska til kommunestyresalen og sjå vekk frå folkets klare råd.»

Skrev Aftenbladets Jarle Natland i en kommentar etter folkeavstemningen.

De vil ha omkamp

Men tirsdag leverte Lars Enevoldsen og Svein F. Hestvåg - begge tidligere Ap-politikere, nå uavhengige representanter - dette skriftlige spørsmålet i Time kommunestyre:

«Støttar ordføraren våre tankar

kring ei eventuell samanslåing av kommunane Time og Klepp, og

vil du i så fall i løpet av året ta initiativ til ein dialog mellom kommunane om dette?»

Enevoldsen og Hestvåg mener det nå både er naturlig og klokt å invitere Klepp til en dialog, der alle sider ved en kommunesammenslåing blir belyst.

Allerede i slutten av januar tok Lars Enevoldsen initiativ til en ny runde om en sammenslåing mellom Klepp og Time, men på grunn korona situasjonen kom spørsmålet først på kartet på tirsdag, på det siste kommunestyremøtet før ferien. Foto: Lars Schou Bråthen

Derfor en kommune

Dette bør skje om ikke så lenge for å få god tid til en grundig demokratisk prosess slik at en eventuell sammenslåing kan skje i slutten av denne valgperiode.

Begrunnelsen er blant annet at Time og Klepp hver dag vokser tettere sammen, at det er store utbyggingsprosjekt i randsonen og at det nå er viktig å planlegge helhetlig og langsiktig for areal, jordvern og samferdsel.

Ordføreren er enig

- Dette er jeg enig i, og det finnes enda flere argumenter, svarte ordføreren.

Han hadde til og med kontaktet Klepp-ordfører Sigmund Rolfsen (Ap) før han skrev svaret. Men Rolfsen mener det er for tidlig å ta opp saken, i respekt for det klare resultatet av folkeavstemningen.

– I denne saken må det derfor komme et klart initiativ fra et flertall av politikerne i Klepp om vi skal ha en mulighet for å starte en prosess som kan føre til sammenslåing, sa Reinert Kverneland.

Han slår fast at Klepp er klar over at flertallet av politikerne i Time fortsatt er positiv hvis Klepp viser interesse for en ny omgang.

– Men jeg tror et initiativ fra Time nå bare vil føre til irritasjon i Klepp,

og det ønsker jeg ikke å bidra til, svarte ordføreren.