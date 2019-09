– Det er ikke et stort beløp i det store og det hele, men jeg syns det er veldig spesielt. Blink er helt topp, Axelar likeså. Men de driver et AS og en kommersiell virksomhet. Jeg syns ikke at kommunen skal holde på å fly opp med helikopter til Kjerag når noen finner det for godt, sier gruppeleder for Høyre i Sandnes, Thor Magne Seland.

– Er det slik en sommerfullmakt skal brukes?

– Nei. Det er ikke derfor vi har sommerfullmakten. Jeg syns ikke vi skal bruke offentlige penger på helikopterflyging, sier Seland.

NRK har alltid hatt den innledende delen av TV-sendingen under Blinkfestivalen på båten inn til Lysebotn. Etter å ha gjort dette på samme måte i alle år, var det et ønske fra NRK om å gjøre noe nytt. Axelar AS, som er selskapet bak Blinkfestivalen, lanserte dermed ideen om å gjøre dette på Kjerag.

Men for å komme seg til Kjerag måtte de ha helikopter. Axelar AS tok dette opp med fungerende ordfører, som mente det var et godt tiltak, og godtok at Sandnes kommune skulle ta regningen. Begrunnelsen for å bidra til disse opptakene var profilering av Lysefjorden og Kjerag nasjonalt, og det ble brukt sommerfullmakt til å gi tildelingen på 25.000 kroner.

– En kjempeinvestering

Dette reagerer enkelte av de politiske partiene på.

– Jeg trodde ikke det var slike ting sommerfullmakten skulle brukes på. Sommerfullmakten er tillitsbasert, men akkurat en slik ting er vel å ta tilliten litt vel langt, mener Heidi Bjerga (SV).

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) mener dette er en kjempeinvestering, og forklarer at Sandnes kommune får opptakene til odel og eie.

– Vi skal styrke vår rolle som en viktig reiselivsdestinasjon, og tok derfor en runde på dette i sommer. For 25.000 får vi masse materiell til vår markedsføring av Lysefjorden i fremtiden, sier Borgli.

Han får naturlig nok støtte av ordfører Stanley Wirak.

– Det er dette sommerfullmakten skal brukes på. Nå får vi tilgang til disse bildene. Vi har satt av 40 millioner kroner til næringsutvikling og å få til reiseliv. Da trenger vi noen gode bilder. Dette er vinn/vinn, mener han.