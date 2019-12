Hundrevis har kjørt ulovlig i Lindeveien – i natt ble skiltet stjålet for andre gang

På under ei uke i november ble over 60 bilførere bøtelagt med 5500 kroner hver for å ha kjørt ulovlig i Lindeveien på Byhaugen. Natt til tirsdag ble forbudsskiltet skrudd ned og stjålet – for andre gang.