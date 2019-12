Skiltet i Lindeveien stjålet – igjen

– Vi fikk et tips om at det var stjålet igjen lørdag morgen, så jeg tok turen opp og fikk bekreftet at det stemmer. Jeg er overrasket over at det skjer igjen etter så kort tid. Det er tydelig at noen ikke ønsker å ha det skiltet der, sier Trygve Petter Nilsen, seksjonsleder vei i Stavanger kommune, til Aftenbladet.

Lindeveien kan kalles et smutthull for dem som vil unngå å betale bompenger i bommen på Randabergveien. Problemet er at det er forbudt å kjøre der, noe en del trafikanter har vanskelig for å akseptere og respektere.

I løpet av under ei uke i november ble over 60 bilførere bøtelagt gjennom tre politikontroller i Lindeveien.

Natt til tirsdag denne uken ble forbudsskiltet skrudd ned og stjålet for andre gang. Nå har det skjedd igjen, for andre gang på én uke.

– Vi må få opp et nytt skilt igjen, og dette vil vi nok en gang anmelde på mandag, sier Nilsen.

Stappet full av singel

Nilsen mener at skilt-stjelingen er en særdeles bevisst handling.

– Fundamentet som er nedgravd i bakken er stappet full av singel. Her er det noen som ikke vil at vi skal sette opp et nytt skilt. På tirsdag var vi så heldige og fant skiltet igjen. Det gjorde vi ikke denne gang, sier Nilsen.

Det er tre veier i Stavanger som er skiltet med gjennomføring forbudt. Det er Jåttåveien, Eiganesveien og Lindeveien. Da bomringen ble åpnet vedtok bystyret at veiene skulle skiltes i stedet for å stenges permanent. Dette skulle så evalueres etter ett år.

– Det pågår nå en evalueringsprosess, og dette er noe vi må ta med oss, sier Nilsen.

– Så dere vurderer å stenge veien?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Det er en evaluering, så må vi se om det er hensiktsmessig med skilt eller ikke, sier han.

– Er det frustrerende?

– Det oppleves meningsløst at noen bare tar skiltet. At det ikke er nok med argumentasjon, men at folk må ta saken i egne hender. Det er litt det samme som når det ble gjort hærverk på bomstasjonene. Budskapet er det samme. Det er ikke kjekt å holde på med, sier Nilsen.

Jan Inge Haga

Myrhol vil ikke stenge veien

Frode Myrhol (FNB), leder i utvalg for by- og samfunnsplanlegging er overrasket over at skiltet er fjernet igjen.

– Igjen? Da begynner det å bli gale, sier Myrhol.

Han vil ikke være med på å stenge veien fysisk.

– Nei, det syns jeg er en dårlig løsning, sier han.

Han forklarer at han holder på å sjekke opp om skiltet som er satt opp i Lindevegen, er slik som bystyret har vedtatt. Ifølge Myrhol vedtok bystyret i mars 2018 at det skulle være et gjennomkjøring forbudt-skilt i Lindevegen, men at det nå er satt opp et skilt som sier forbudt for motorvogn unntatt moped, motorsykkel og renovasjonsbil.