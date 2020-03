Randaberg: Kystturen

Foto: Fredrik Refvem

Kommune: Randaberg

Lengde: 14 kilometer. Én vei.

Varighet: 6 timer

Bølgesus og vind i håret, et rikt fugleliv og vakker strandvegetasjon får du garantert med deg på Kystturen. Turen krever ekstra logistikk i og med at start og slutt er på ulike steder. Hver og en må pønske ut sine kreative løsninger ved å kombinere buss, bil eller sykkel med fotturen. Turen er merket fra Vistestranda til Tungenes og videre til Randabergfjellet.

Fra Vistnes strandhotell følger du grusveien i retning Vistnestangen. Grusveien er både turvei, landbruksvei og adkomst ned til idylliske naust og en småbåthavn. Snart er det slutt på grusveien og turen videre går i hovedsak på smal sti eller i strandsonen på bart fjell, rullestein- eller sandstrender. Selv om turen er lettgått, kan enkelte partier på turen være glatte i regnvær og farlig glatte om vinteren når det blir islagt.

Det er litt tidlig å ta pause ved gapahuken nedenfor Vistnestunet, men det er fint å svinge oppom gapahuken og fortsette på stien gjennom skogen istedenfor på svabergene langs sjøkanten. I Vistnesvågen går du mellom naust og hytter før du kommer ut til fyrlykten på Vistnestangen, et værhardt sted med storhavet tett innpå.

Turen videre går i Jærstrendene landskapsvernområde. Gjerdeklyvere og merking viser vei, men stort sett er det bare å gå i strandsonen. Stranden har vært brukt av mennesker gjennom alle tider. Det flotteste fornminnet du ser underveis er bronsealdergraven Grøderøys. Fra nyere tid er det 2. verdenskrig som har etterlatt seg flest spor. Det er rester av mange bunkere, kanonstillinger med mer fra det som en gang var «Festung Norwegen».

Nord for Einarsvarden er du kommet inn i fuglefredningsområdet. Her må alle hunder være i bånd hele året. For å hindre forstyrrelser av det rike fuglelivet på Børaunen er stien lagt opp til Bø før den kommer ned igjen til Sandebukta. Ta med kikkert og nyt synet av fuglene!

På Tungenes forsetter du videre på svabergene inntil du kommer til sandstranden i Randabergbukta. Fra campingplassen følger du veien og deretter trappene opp på Randabergfjellet. Legg turen om utsiktspunktet på vestsiden før du går ned til parkeringsplassen der turen slutter.

