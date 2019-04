Helt siden to klumper med betong og tretonitt falt ned fra taket ved barnebassenget lørdag, har de to minste bassengene i svømmehallen vært stengt for publikum. Men nå er arbeidet med å fikse og sikre himlingen ferdig. Dermed åpner bassengene som normalt tirsdag.

