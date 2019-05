Borgerlig side får ikke drahjelp av Sylvi Listhaugs comeback

Denne helgen holdt Fremskrittspartiet landsmøte, der Sylvi Listhaug gjorde et høylytt comeback som partiets nye nestleder og eldreminister.

Aftenpostens mai-måling er tatt opp i perioden 30. april til 6. mai. Også i forkant av at landsmøtet åpnet 3. mai dominerte Listhaug og Frp nyhetsbildet med flere ulike utspill. Men all oppmerksomheten rundt partiet til tross, det er foreløpig liten gevinst i form av nye velgere.

Når velgerne blir spurt hva de ville stemt om det var kommunevalg, svarer bare 7,7 prosent at de ville stemt Frp. Dette er 0,7 prosentpoeng færre enn i april.

Når velgerne blir spurt hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg, får Frp en svak fremgang til 12,6 prosent.

- Dette er et eksempel på at målinger varierer. Vi er fornøyd med et veldig godt landsmøte hvor vi vedtok mye bra politikk. Nå gleder vi oss til valgkampen, der vi skal kjempe mot eiendomsskatten og bompenger, for en strengere asylpolitikk og valgfrihet i eldreomsorgen, skriver parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi i en tekstmelding til Aftenposten.

Samlet går borgerlig side tilbake med ett mandat på denne målingen sammenlignet med meningsmålingen fra forrige måned:

De fire partiene som stiller seg bak Erna Solbergs regjeringsalternativ får 67 mandater, mot et solid flertall på 90 mandater til de tre partiene som stiller seg bak Støres alternativ. I tillegg får Rødt ti mandater og MDG to.

Ap frem på snittet av målinger

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til duell om næringspolitikk på Norsk Industris seminar tirsdag ettermiddag.

Støres parti går frem både når velgerne blir spurt om hva de ville stemt i kommunevalg og i stortingsvalg.

Dersom det hadde vært stortingsvalg nå ville 26,5 prosent ha stemt Ap, frem 2,5 prosent fra april. Høyre går tilbake 2,1 prosent til 20,1 på Norstats måling for mai måned utført for Aftenposten og NRK.

Målingen for stortingsvalg bekrefter en trend fra januar med at Høyre går tilbake, mens Ap går frem, viser Poll of polls gjennomsnitt av målingene.

Olav Olsen

Støre: – Dette er motiverende

– Det er motiverende å se at vi på måling etter måling er største parti og har flertall sammen med SV og Senterpartiet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

– Det tyder på at vi når frem med budskapet vårt om sterkere fellesskap og mindre ulikhet, og at det er lite entusiasme for en høyreregjering som privatiserer velferden vår og favoriserer de rikeste, legger han til.

Ap-lederen sier partiet har ambisjoner om å vokse frem mot valget i høst.

– Mye som er viktig i folks hverdag, avgjøres lokalt, og kommunepolitikerne har mulighet til å demme opp for mye av den urettferdige høyrepolitikken som bestemmes nasjonalt. Derfor er valget i september veldig viktig for oss, understreker han.

Solberg optimistisk

Høyre går frem med 2,2 prosent til 24,3 prosent når velgerne blir spurt om hva de ville stemt i kommunevalget.

Dette er likevel lavere enn nivået i mars måned, siden Høyre opplevde kraftig nedgang fra mars til april.

Statsminister Erna Solberg (H) er optimistisk.

– Det er klart at vi har ambisjoner om høyere nivå på stortingsmålingene. Kommunemålingen er bedre enn ved forrige kommunevalg og ganske tett opp mot sist stortingsvalg, så det er ikke så verst. For oss er det bare å brette opp ermene, sier Solberg til Aftenposten.

Hun er ikke opptatt av om målingene er preget av en Listhaug-effekt.

– Jeg tror ikke at så kortsiktige effekter er så store. Jeg tror Listhaug vil løfte viktige saksområder for regjeringen fremover, og det tror jeg vil gagne oss alle.

– Nå har det over tid vært et rødgrønt flertall. Er du bekymret?

– Det er ingen tvil om at vi ønsker oss bedre tall. Nå er det helt spesielt, både KrF og Venstre er under sperregrensen og alle på den andre siden er over, og da får det veldig store utslag i mandater og annet. Men det er klart at vi skal slåss og vise frem våre saker i valgkampen.

Hvor stor er bompengemotstanden?

I flere store byer har bompengepartiene gjort det bra. I målingen øker oppslutningen om gruppen «Andre.» Totalt 4,9 % vil stemme «andre». 9 av 24 personer som vil stemme på «andre», oppgir at dette er bompengelister/partier.

Tallene er små, men regnet om til oppslutning betyr det at 1,8 prosent på landsbasis svarer at de vil stemme på bompengelister/partier.

Venstre ligger under sperregrensen om det var stortingsvalg, men gjør det bedre når velgerne blir bedt om å si hva de vil stemme ved kommunevalg.

Rødt flyr fortsatt høyt

Rødt har vært over sperregrensen på et gjennomsnitt av meningsmålingene de siste fem måneder. I denne målingen for Aftenposten og NRK noterer partiet en oppslutning på 4,3 prosent. Målingen gir partiet en stortingsgruppe på 10 mandater.

– Dette viser at stadig flere får øynene opp for Rødt, også i lokalpolitikken. Målingene så langt viser at vi ligger an til et gjennombrudd over hele landet. Vår plan er å vinne røde flertall i enda flere kommuner, og bruke dem som kjepper i hjulene for regjeringens politikk for økte forskjeller. Vi skal gjøre Kommune-Norge til regjeringens mest slagkraftige motstander, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han sier han tror de gode målingene for rødt skyldes flere forhold.

– Vi viser handlekraft og stiller maktpersoner til ansvar, og mange er bekymret for fremveksten av Forskjells-Norge, klimakrise og et arbeidsliv som gjør hverdagen til vanlige folk mer utrygg.

Rødt avvikles sitt landsmøte kommende helg i Oslo.