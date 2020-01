Fortsatt saktegående køer på Hundvåg

Det har søndag ettermiddag vært lange køer på Hundvåg og over Bybrua.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mye tyder på at mange har valgt å legge søndagsturen gjennom den nye Ryfylketunnelen. Aftenbladet har fått meldinger om svært saktegående, til dels stillestående, kø både i Hundvågkrossen, på Skeie og over Bybrua. Bussen er fulle, ifølge en tipser.

Videoen øverst i artikkelen ble filmet klokken 17.30 søndag ettermiddag. Den viser at køene starter ved Kiwi-butikken på Skeie.

Vegvesenets tall på trafikkdata.no viser at trafikken på Bybrua tidlig på dagen søndag var størst i retning Hundvåg. Mellom klokken 14 og 15 snudde dette, og det ble registrert om lag 1250 biler i løpet av én time over Bybrua in mot Stavanger sentrum. I den samme ble det registrert om lag 820 biler i Ryfylketunnelen fra Solbakk i retning Hundvåg.

Politiet hadde ved 17-tiden i dag ikke fått noen meldinger om problemer med trafikkavviklingen på Hundvåg.

Slik var trafikken på Engøy ved 16-tiden søndag. Foto: Kristian Jacobsen

Ryfylketunnelen, som går fra Solbakk i Strand til Hundvåg i Stavanger, åpnet 30. desember, og foreløpig er det gratis å kjøre gjennom. På forhånd har beboerne på Hundvåg vært bekymret for at dette vil føre til mer trafikk og farlige situasjoner i deres nærmiljø.

Den første uka ble det registrert totalt 55.919 kjøretøy i telleapparatene som er montert på det dypeste punktet i Ryfylketunnelen, 292 meter under havoverflaten. Torsdag 2. januar, som var første arbeidsdag etter åpningen, ble det registrert 141 flere biler enn normalt over Bybrua i morgenrushet. Første mandag etter åpningen kom hver femte bil over Bybrua fra Ryfylke.

Også på Skeie på Hundvåg er det lange køer søndag ettermiddag. Foto: Leserbilde

Her kan du sjekke trafikkflyten på Bybrua:

Publisert: Publisert 12. januar 2020 16:13 Oppdatert: 12. januar 2020 18:23