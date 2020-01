Stavanger planlegger nytt sykehjem i Jåttåvågen

Stavanger kommune har vurdert en rekke tomter for bygging av byens neste sykehjem. Jåttåvågen ligger best an.

Mye skal inn i Jåttåvågen, nå også høyst sannsynlig et nytt sykehjem. Den aktuelle tomta ligger sentralt i området, inn mot jernbanen. Foto: Rune Vandvik

Stein Halvor Jupskås

En arbeidsgruppe har vurdert tomter på Atlanteren på Hundvåg, Jåttå-Nord, Madla-Revheim, utvidelse av Øyane sykehjem og tomten til Mosheim sykehjem, i tillegg til den i Jåttåvågen.

Etter en samlet vurdering mener kommunedirektør Per Kristian Vareide at tomten i Jåttåvågen er det beste alternativet. Tomten har en sentral beliggenheten med nærhet til ett av to kollektivknutepunkt i Stavanger, noe som anses svært viktig når det gjelder rekruttering av personell. Tomten eies i tillegg av kommunen og det er relativt lave byggemodningskostnader knyttet til eiendommen.

Tomten må være byggeklar innen 2023-24, siden det nye sykehjemmet, med 120–150 plasser, være ferdig i 2026.

O2-tomten i Jåttåvågen er 11,7 dekar stor og avsatt til offentlig tjenesteyting som skole,

sykehjem, omsorgsboliger, forsamlingslokale, barnehage og idrett.

Lokaliseringen av tomten er god med kort vei til kollektivknutepunkt med togstopp og busstopp til to bussveitraseer mellom Sandnes-Stavanger og til universitets- og sykehusområdet på Ullandhaug. Det er også kort vei til bydelssenter. Tomten er stor nok til

et sykehjem på 150 plasser, forutsatt at utnyttelsen i gjeldende områderegulering økes.

Områdeplanen tar høyde for at det også kan etableres barnehage eller skole på tomten. Saken behandles i utvalg for miljø og utbygging (UMU) 22. janar.

Tomta O2 i Jåttåvågen, nær jernbanen til venstre på kartet, blir høyst sannsynlig stedet for Stavangers neste sykehjem. Foto: Stavanger kommune

Fakta Eldreomsorg Stavanger Stavanger kommune har i dag 1196 plasser med heldøgnsomsor, inkludert de nye kommunedelene Rennesøy og Finnøy. Plassene er fordelt på aldershjem (64 plasser), bofellesskap

for eldre med heldøgns bemanning (111 plasser) og sykehjem (1018 plasser).

Fram til det nye sykehjemmet skal stå ferdig i 2026 er det i tillegg vedtatt følgende: Utvidelse av sykehjemmet på Finnøy

Ombygging/utbygging av sykehjem i Ramsvig

St. Petri, nytt bofellesskap for eldre.

Lage mulighetsstudie for utvidelse av Blidensol sykehjem.



