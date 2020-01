Fredag går «matens Oscar» av stabelen i Stavanger

Mikals Laks og Albert Idsøe er blant finalistene når 500 publikummere samles på Clarion Energy hotell fredag for å feire norsk mat og drikke.

Det Norske Måltid går av stabelen fredag. Leder Kristin Austigard i salen hvor det rigges. Foto: Kristian Jacobsen

Kandidatene fra Rogaland vil nok møte hard konkurranse fra et prestisjetungt finalelag fra hele landet.

De seks finalistene fra Rogaland er:

Albert Idsøe er nominert i kategorien «kjøtt foredlet» for sin Midsummer-pølse.

Strand Gård ved Anne og Harald Strand er nominert i kategorien «årets kjøtt» for sin svinenakke av mangalitsa.

Domstein Sjømat avd. Stavanger ved Ketil Hatleskog og Kjell Ove Bang er nominert i kategorien «årets sjømat» for sin ferske, nykokte sjøkreps fra Høgsfjorden.

Mikals Laks ved Mikal O. Viga, Maren Fossaa Viga, Astrid Fossaa Viga er nominert i kategorien «sjømat foredlet» for sin einerrøykte laks.

Brimse Gard ved Frode Ljosdal er nominert i kategorien «årets grønne» for sitt Crown Prince-gresskar

Midsummer/North Sea Salt Works ved Alex Bouché og Michal Christina Øverland er nominert i kategorien «årets godbit» med sitt Midsummer hot salt.

Kategoriene strekker seg fra kjøtt, øl, sider, sjømat, grønt, bakst og godbiter.

– Det har aldri vært så stor interesse for arrangementet som i år, forteller leder av Det Norske Måltid, Kristin Austigard.

Fredag arrangeres finalen i Det Norske Måltid i Stavanger for tolvte gang. Prisutdelingen har som mål å løfte norske mat- og drikkeprodusenter. I år har 300 produsenter meldt seg på, og seks uavhengige dommerpanel fra Nordkapp til Kristiansand har vurdert produktene. Sammen har de valgt ut 40 finalister som kjemper om 18 priser.

– Seks av finalistene kommer fra Rogaland. Jeg er veldig stolt av at vi har så mange representanter. Det viser at vi er et matfylke som både har bredde og meget høy kvalitet. Det blir en spennende finale, sier Austigard.

Albert Idsøe fra Slakteriforretningen Idsøe AS i Stavanger er blant finalistene Foto: Pål Christensen

– Det er en prestisjetung pris å få, og vinnerne blir kåret fordi de er best i sin klasse. De små konkurrerer mot de store i samme kategori. Kvaliteten er viktigst, ikke størrelsen på produsenten.

Nasjonal satsing

– Vi ser at konkurransen er av betydning for det norske matmarkedet, fortsetter Austigard og viser til samarbeidet mellom Midsummer Hot Sauce og North Sea Salt Works. Begge produsentene har tidligere vunnet Det Norske Måltid, og har i etterkant gått sammen og utviklet et salt med smak av Midsummer Hot Sauce.

Siden sist finale har Det Norske Måltid blitt en nasjonal satsing som et omdømmetiltak.

– For oss innebærer det økt økonomisk støtte fra regjeringen som igjen betyr at vi kan jobbe mer langsiktig og styrke arbeidet med å løfte frem norsk mat og drikke ytterligere. Vi vet ennå ikke hvor stort det beløpet er, men vi går inn i samtaler i vår.

Nytt i år er også en ny priskategori: Årets skaperkraft.

– Med den ønsker vi å løfte frem menneskene bak produktet. For skal man lykkes, må man tenke på alle sidene av produksjonen. Finalister har selv meldt seg opp til denne prisen, og én heldig vinner får tjenester verdt 100.000 kroner fra rådgivningsselskapet Evan Jones i Sandnes, informerer Austigard.

Du kan lese mer om prisene og samtlige finalister her.

Lars Bremnes og Maria Haukaas Mittet står for underholdningen, sammen med Brit Synnøve Johansen under Dte Norske Måltid. Her er de avbildet sammen med Trine Rein, Sol Heilo, Elisabeth Andreassen, Petter «Katastrofe» Kristiansen og Tom Mathisen fra TV2. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lover følelser og konfetti

Statsråd Olaug Bollestad deltar på prisutdelingen, og skal blant annet dele ut hedersprisen sammen med Austigard.

– Det blir spennende å dele hvem dette blir, sier en tydelig oppstemt arrangør.

– I tillegg kommer Maria Haukaas Mittet, Lars Bremnes og Britt Synnøve Johansen og bidrar med underholdning. Det blir en prisutdeling med stor P.

Austigard, som har ledet matfesten i seks år, lover høy puls, mye følelser, stolthet og –

– ... selvfølgelig konfetti på slutten. Det hører med.

