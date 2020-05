Ungdomsskole i Stavanger vant FN-konkurranse

Tastaveden skole stakk av med seieren i FN-sambandets skoleaviskonkurranse.

Her er en del av den prisvinnende gjengen fra skoleavisa. Foto: Tastaveden skole

Hvert år arrangerer FN-sambandet en konkurranse hvor klasser på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole skal produsere en nettavis. I år var temaet klima, miljø og bærekraftig utvikling. Rådgiver i FN-sambandet, Knut Marius Uddu Skjerve, forklarer hvorfor Tastaveden vant.

– Utmerket seg

– De utmerket seg ved å ha produsert mange egne videoer med ulikt fokus. Blant annet har de produsert en selvlagd sang og tilhørende musikkvideo, en reportasje om dumpsterdiving og en matlagingsvideo hvor de bruker mat som egentlig skulle kastes, sier han.

Her kan du se videoen til klimalåten «Kloden brenner»:

Det er elevene på 8.-, 9.- og 10. trinn som har valgfaget «internasjonalt samarbeid» ved Tastaveden skole som har jobbet sammen for å skape nettavisen «In the same boat». De har arbeidet siden startet av året med avisen og det ga tydelig avkastning.

Pengepremie til klassekassa

– Premien er 5000 kroner i klassekassa, sier Skjerve.

Kriteriene for å vinne var kreativitet, originalt innhold, egenproduksjon av bilde og video og korrekt kildebruk.

I fjor fikk FN-sambandet inn totalt 48 aviser fra 20 ulike skoler rundt om i landet. Da var det også Tastaveden ungdomsskole og elevene i valgfaget «internasjonalt samarbeid» som vant med nettavisen «Utenfor Norgesbobla».

