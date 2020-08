Ett nytt smittetilfelle i Stavanger

En mann i 30-årene testet positivt i går.

– I Stavanger har vi faktisk i det senere bare hatt reiserelaterte tilfeller, sier fungerende helsesjef i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Geir Magne Staurland Journalist

I går torsdag 30. august testet en mann i 30-årene positivt. Han hadde vært i et «grått» land, det vil si i et land utenfor EU/EØS/Schengen.

Mannen gikk i reisekarantene da han kom hjem, og testet seg mens han var i karantene etter å ha fått symptomer.

Mannen og de øvrige i husstanden er nå i karantene, og det er god kontroll på smittesporingen.

– Ingen frykt for spredning

– Dette er et case som har gjort alt rett. Derfor har vi ingen frykt for spredning rundt dette tilfellet, sier fungerende helsesjef Ruth L. Midtgarden i Stavanger kommune.

Midtgarden kommenterer tilfellet videre:

– I Stavanger har vi faktisk i det senere bare hatt reiserelaterte tilfeller, sier hun og legger til at folk generelt har vært flinke til å gå i karantene etterpå.

– Da går dette veldig godt for samfunnet. Det forteller helsesjefen som mener et tilfellet som dette bare er å forvente med tanke på at folk har reist ut og inn av landet i sommer.