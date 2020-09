Hotell ved Kjelvene utsettes

Slik vil prosjektet kunne ta seg ut, sett oppe fra den andre siden av Haugesundsgata. Foto: Holon Arkitektur AS

Et reguleringsforslag om å bygge hotell med 230 rom like ved idretts- og skateparken i Kjelvene, kommer til å bli utsatt i kommunalstyret for by- og samfunnsutvikling torsdag.