– Norge er hjemme for dem. Selv om de elsker Madagaskar, var det et stort sjokk for dem å forlate skolen og barnehagen midt i året, skriver Tahirisoa «Tax» Rakitiarusia i en e-post til Aftenbladet.

I mars fikk «Tax» avslag på sin søknad om oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker ved en bedrift hun selv var med på starte opp. Tax, mannen Naly Manolotsoa Rakotoarisoa, og døtrene Kalina (6) og Irelia (3), som begge er født og oppvokst i Norge, fikk to uker på å forlate landet.

Med hjelp fra folk hjemme i Tananger, fikk de tak i en ny advokat. Han sendte inn en omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda (UNE), men den fikk de også avslag på. Det betyr at Tax ikke får komme tilbake til Norge, hvor hun har bodd i nesten ni år.

Får hjelp hjemmefra

Hjemme i Tananger har en gruppe med foreldre samlet seg for å kjempe for at familien skal komme tilbake. De ble spesielt opprørte over hvordan alt påvirker barna, og har startet Facebook-siden «Hjelp Kaliana og familien hjem igjen».

– Dette er barn som er fullt integrerte og aldri vært utenfor Norge før. Saken er rett og slett urettferdig, sier Irene Kristensen-Dåtland som har en datter som gikk i 1. klasse sammen med Kaliana.

– Har ikke en «særlig tilknytning til Norge»

UNE begrunner avslaget med at det verken er «sterke menneskelige hensyn» å ivareta eller at familien har en «særlig tilknytning til Norge». På grunn av taushetsplikt kan ikke UNE kommentere saken videre.

«På generelt grunnlag kan vi si at hensynet til barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker. Hva som er til barnets beste er en konkret vurdering i den enkelte saken. Barns alder, oppholdstid i Norge og situasjonen for øvrig, er momenter som typisk inngår i denne vurderingen. (...)», skriver fungerende seksjonssjef i UNE Marianne Larsen til Aftenbladet.

Larssen mener kompetansen må være nødvendig for den jobben som søkeren skal gjøre. En rekke andre krav må også være oppfylt.

– Lite hensyn til barna

Deres advokat Knut O. Eldhuset mener UNE med sitt avslag ikke har lagt nok vekt på hva som er til barnas beste.

Han sier forvaltningen bør endre praksisen sin, og ikke være like ubøyelige som her.

– Jeg savner en mer humanitær vridning på saken. Her har du barn som er født og oppvokst i Norge, og har en veldig sterk tilknytning til landet. Hva som er til barnas beste bør veie tyngre, sier Eldhuset.

Marie von Krogh

Søker jobber for ny oppholdstillatelse

Foreløpig har verken Tax eller hennes mann fått jobb i Madagaskar.

– Naly sender søknader hver dag, han har også et prosjekt om å jobbe for seg selv. Jeg samarbeider med min kusine og tenker å åpne en dietetisk restaurant, skriver Tax.

Hun har en mastergrad i biokjemi fra Norge. I tillegg har hun en mastergrad i matvitenskap fra Madagaskar, som er godkjent av norske myndigheter. I Norge sender foreldregruppen ut søknader for henne. De skal også sende ut CV-en til hennes mann, som er utdannet sivilingeniør.

– Vi gir ikke opp enda. Dette er en sak jeg brenner for, for jeg syns utfallet er blodig urettferdig, sier advokat Eldhuset, som selv skal lete etter jobbmuligheter blant sine kontakter.

Privat

Kjemper videre

Tax sier at det den første måneden føltes som om de var på ferie. Barna var spente på å treffe familien. Da de startet på skolen for noen uker siden, ble det ikke like lett. De måtte blant annet flytte slik at de kunne gå på en engelsktalende skole.

– Iriela har det bra på skolen, men Kaliana har det ikke så kjekt. Hun sammenligner skolen mye med den norske, skriver hun til Aftenbladet.

Hun håper fremdeles at UNE skal snu i saken.

– Vi er glade for at foreldregruppen og advokaten har troen på oss og støtter oss, skriver Tax.