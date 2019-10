Olga ble fralurt 1,1 millioner – SR-Bank advarer mot svindlere

– Hvis noen ringer deg og utgir seg for å være fra banken, og ber om å få opplysninger om bankkonto eller spør etter bank-id, så gjør vi i banken aldri det. Hvis du opplever slike spørsmål, så legger du på og ringer banken din!

Det sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i Sparebank 1 SR-Bank til Aftenbladet.

Han er opptatt av å få informasjonen ut raskt, fordi denne nye formen for svindel er svært vanskelig å oppdage gjennom vanlige kontrollrutiner.

Over 1,1 millioner forduftet

Torsdag ettermiddag ble SR-Bank kontaktet av bankkunden Olga, som da altså hadde oppdaget at over 1,1 millioner kroner var borte.

– Svindlerne snakker godt norsk og spør etter kontonummer for å betale ut lånet du er innvilget. Når du så svarer at du ikke har bedt om noe lån, spør de hvilken bank du har og later som de setter telefonen over til kundesenteret i banken din. Så får de disse eldre menneskene til å oppgi koder ved å bruke bank-id-brikken. Deretter oppretter de konti i flere andre norske banker i kundens navn og flytter mindre beløp dit. Deretter forsvinner pengene ut av landet, forklarer Haugland.

Ifølge NRK har denne formen for svindel pågått i tre ukers tid, og omtales av politiet som «Olga-svindelen».

Ikke del informasjonen din

Tilfellet med ASR-Bank-kunden Olga er det første banken har oppdaget, og der i gården er de nå redde for at flere saker kan dukke opp.

– Derfor er det viktig for oss å få ut informasjon til bankkundene om at dette foregår, akkurat nå. Vi er helt avhengige av at folk er på vakt og sørger for å ikke dele informasjon om bank-id eller kontonumre, sier Haugland.

Torsdag ettermiddag er SR-Bank i ferd med å sjekke kundelistene sine for å ta direkte kontakt med eldre kunder med gamle, norske tradisjonsnavn.