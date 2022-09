Blåser nytt liv i hotellplaner for Havneparken

Base gruppen ønsker å bygge hotell med kontor- og arealer for annen næringsvirksomhet i Havneparken nord for Sandnes rådhus. Bygget vil også dekke deler av kommunens behov for sentrumsnære kontorlokaler og parkeringsanlegg.

