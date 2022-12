Barneombudet reagerer på SUS-kutt: - Barn har rett på høyest oppnåelige helsestandard

Barneombudet mener det er urovekkende at et helseforetak velger å vedta budsjettkutt i barne- og ungdomspsykiatrien. - Henvisningene for barn og unge med psykiske lidelser har begynt å stabilisere seg tilbake til henvisningsnivået før pandemien, svarer klinikksjef.