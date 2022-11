Stavanger Ap vil fri til naboene: – Vi står med åpne armer

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) håper å gjøre Stavanger så attraktiv at nabokommunene ønsker å slå seg sammen med dem.

Til tross for at Stavanger har blitt avvist av både Sola, Randaberg og Sandnes før, vil Stavanger Arbeiderparti igjen fri til naboene for en sammenslåing.

Hilde Moi Østbø Journalist

– Vi står med åpne armer, spesielt overfor Randaberg og Sola. Men de må ønske det selv, sier Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger.

I slutten av november skal partilaget vedta partiprogram for Stavanger Arbeiderparti for de neste fire årene. I utkastet ligger et forslag om en «mer hensiktsmessig kommunestruktur». Ordføreren er leder av programkomiteen.

– Målet må være å bli så attraktive at det er lett for de andre å si ja. Hvis vi er større, klarer vi å bli en mer slagkraftig region. Vi er åpne for alle som har lyst, sier Nordtun.

