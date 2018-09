Vil ha Eirik Faret Sakariassen på topp

– Vi er veldig glad for Sakariassen ønsker å fortsette og er sikker på at han vil gjøre en god jobb for Stavanger også etter valget 2019, sier leder av nominasjonskomiteen Elisabeth Aaserød i en melding.

– Denne tilliten er jeg veldig glad for å få. De siste tre årene som kommunalråd og gruppeleder har vært kjempespennende, og jeg er veldig motivert for å fortsette, sier Eirik Faret Sakariassen i meldingen fra partiet.

Nominasjonsmøtet som vedtar den endelige listen over kandidater er berammet 29. november.