Aftenbladet feiret 125 årsdag sammen med folket

– Nei, jeg leser ikke avisa, men mamma og pappa gjør, sier Sofie Godtlibsen Dale, mens venninna Milla Louise Nærland Ellingsen nikker enig:

– Mmmm, min mamma og pappa også.

Pål Christensen

–Hva leser dere da?

– Barneaviser! slår jentene fast mens de tar en bit av hver sin sjokoladekake på pinne.

I anledning Aftenbladets 125 års dag bød avisa på kaffe og litt søtt til forbipasserende på Arneageren på lørdag. Informasjon om det fyldige gebursdagsprogrammet som går av stabelen i neste uke i forbindelse med 125 års markeringen, ble også delt ut.

Fra redaktør til redaktør

En av de som stakk innom, var tidligere sjefredaktør Thor Bjarne Bore. Han var som alltid klar i talen:

– Jeg er veldig imponert over det dere får til med færre folk. Stoffmiksen er god, og jeg synes særlig lørdagsmagasinet har blitt veldig bra, sier Bore, som var redaktør fra 1983 til 2000.

På spørsmål om det er noe han savner, kommer det kontant:

– Flere friidrettsresultater på sportssidene.

Selv om Aftenbladet fra en del lesere har fått kritikk i forbindelse med bompengedebatten, mener Bore at den er ufortjent.

Pål Christensen

Han syns avisa har vært god på å få inn et bredt syn i saken og fortelle leserne om hvorfor dette innføres og konsekvensene det får. Her sier han at Aftenbladet har oppfylt sin rolle som formidler, for som han sier:

-Hvor skulle folk ellers fått denne informasjonen fra om Aftenbladet ikke hadde gjort det?

Sjefredaktør Lars Helle, redaktør Tarald Aano, digitalredaktør Elin Stueland, markedsdirektør Børge Aanestad og abonnementsleder Tor Anders Voldsund var blant de som på vegne av Aftenbladet tok imot folk på Arneageren.

Pål Christensen

– Det er viktig at dere markerer dere og bli litt løsere i snippen, sier Rigmor Haave. Hun mener det er et godt program Aftenbladet byr på i neste uke.

– Lokalt stoff er viktig for meg. Jeg har alltid lest Aftenbladet, avisa har blitt tynnere, men da har vi den digitale utgaven også, men jeg liker aller best å ha en fast avis i hånden når jeg leser, sier Haave.

Arild Torjusen på sin side hadde gjerne sett at Aftenbladet hadde mer om utenriksstoff i spaltene og mindre sport.

Pål Christensen

– For mye nynorsk

– For mye nynorsk, sier Svein Arve Johnsen når han får spørsmål om hva han syns om Aftenbladet i dag. Han og Jorunn Stadheim leser ikke nettavisen til Aftenbladet og forholder seg til papirutgaven.

Her syns Stadheim det var irriterende at Aftenbladet gikk bort fra to avisdeler, noe hun forstår at flere har gitt uttrykk for.

Pål Christensen

Johnsen drøste en stund med sjefredaktør Lars Helle og serverte et godt tips til avisen om et tidligere avisbud som har rundet 100 år som Aftenbladet burde intervjue.

Sjefredaktør Lars Helle uttalte i Aftenbladet lørdag at det ikke hadde gjort noe om Aftenbladet var litt løsere i framtoningen eller gjerne mer rabulistisk.

Pål Christensen

Lørdag fikk han mange ulike meninger og synspunkt fra folk på Arneageren.

– Først og fremst er det kjekt å feire dagen sammen med folk og invitere til et godt gammeldags kakeselskap. Tilbakemeldingene har vært mange og gode - overraskende gode, vil jeg si.

– Folk kommer med tips, gir tilbakemeldinger om hva vi bør skrive mer om og så er de positive til at vi arrangerer festival i neste uke, sier Helle som understreker hvor viktig det er for Aftenbladet å møte mennesker:

– Vi kan aldri møte folk nok, både fysisk og digitalt. Jeg håper vi kan gjøre mer av dette og at det ikke bare blir et krafttak i forbindelse med jubileumsmarkeringen, sier Helle.