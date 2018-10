Brukollaps på Bråstein koster kommunen 3 millioner

Prisen på 3 millioner kroner er det kommunen må betale for tilrettelegging og leie av en midlertidig bruløsning i 12 måneder.

Natt til 19. juni 2018 ble brua ved Bråstein stasjon stengt for ferdsel etter at en av brukerne merket at veien hadde seget og ringte politiet. Det førte til at brua ble stengt med umiddelbar virkning.

Pål Christensen

Gårdsbruk uten vei

En nærmere inspeksjon fra Statens vegvesen og kommunen dagen etter konkluderte med at brua måtte forbli stengt for all trafikk utenom gående og syklende.

– Årsaken til brukollapsen var brudd på stjålbjelken som bærer veien. Den hadde rett og slett rustet i stykker og sviktet slik at betongen ga etter, sier Ane Rostrup, som er leder for park, vei og idrett i Sandnes kommune.

Det gjorde at 16 fastboende og to gårdsbruk var uten kjørevei over Figgjoelva. Mest kritisk var det at gårdene ikke fikk levert melk og at ny forsyning med fôr til dyrene var nødvendig innen ti dager.

Pål Christensen

Flere alternativer ble vurdert, og konklusjonen var at den beste løsningen ville være en midlertidig bru. Først og fremst fordi det hastet å få på plass en løsning.

Det tok bare ni dager fra den gamle brua ble stengt til den første melkebilen kjørte over den midlertidige bruløsningen 28. juni. Det er rådmannen godt tilfreds med.

Siste lovpålagte inspeksjon av brua ble gjennomført i 2015 og den neste var planlagt i 2019. Men det ble gjennomført en mindre omfattende inspeksjon i 2017. Der ble det observert skader av betydning for brua bæreevne, og det ble anbefalt å gjøre tiltak. Men skadegraden ble satt til 3, og det kreves ikke strakstiltak før den er 4 eller 5.

Utbedringskostnaden den gang ble kalkulert til 410.000 kroner. Nå må kommunen i stedet ut med 3 millioner kroner.

– Hvis vi hadde brukt mer penger på vedlikehold, kunne vi kanskje sluppet noen uventede og akutte hendelser som dette, sier Rostrup.

Men det er ikke sikkert at bedre vedlikehold ville ha hindret kollapsen.

– Det er alltid vanskelig å vurdere, sier Rostrup. Hun peker også på bruas alder, generell slitasje og elde og datiden byggemetode som årsak til bruddet. Etter kollapsen har kommunen gjennomgått alle inspeksjonsrapportene på nytt for å se om det er flere broer som er i en slik tilstand at de bør rehabiliteres raskt.

67 bruer i Sandnes

Totalt har Sandnes kommune registrert 67 bruer. 12 av disse har kritiske skader. Kyrkjevegen bru er den eneste som har skader på bærende elementer og krever strakstiltak.

– Vi har ikke vurdert det slik at brua er farlig å kjøre på. Men vi må gjøre noe så fort som mulig og har spilt det inn i økonomiplanen for neste år, sier Rostrup.

Her er utbedringskostnaden grovt kalkulert til 2 millioner kroner.

Brua på Bråstein er 60 meter lang, og den midlertidige løsningen består av nye veielementer som hviler på de gamle brupilarene, som er vurdert som svært solide og stabile.

Leieprisen er 66.000 kroner i måneden. Dette utgjør snaut 800.000 kroner for 12 måneder. I tillegg kommer 2,2 millioner kroner til fysiske tiltak som rekkverk og tilrettelegging i forbindelse med plassering på stedet. Demontering er også inkludert i prisen.

Avventer ny bru

I området på Bråstein planlegges det kryssløsning for den nye tverrforbindelsen fra E39 til Kvernaland og Foss Eikeland, og E39 skal også utvides med to felt. Det planlegges også en stor mottaksstasjon for ny strømforsyning i regi av Lyse og Statnett.

Når disse prosjektene er nærmere avklart, vil rådmannen fremme en egen sak for bystyret om ny permanent bru over Figgjoelva på Bråstein. Derfor kan den midlertidig brua bli liggende lenger enn 12 måneder.

– Det skjer mye i dette området og vi avventer også kommuneplanen. Derfor vil vi først komme med en sak på dette neste år, sier Rostrup.