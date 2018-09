Kommune-ansatte fikk ikke lønn

Kommunikasjonsjef i Stavanger kommune, Marianne Jørgensen, bekrefter at mange ansatte ikke fikk lønn som normalt i dag. Det skal dreie seg om ansatte som ikke har lønnskonto i Sparebank 1 SR-bank. Banken har ansvaret for lønnskjøringen, og feilen skal ligge i deres systemer.

– Det har vært en feil hos vår leverandører som enkelt forklart har ført til at det har stokket seg i overføringen. Feilen er nå funnet og løst, og alle skal ha fått lønnen på konto, sier Thor-Christian Haugland kommunikasjonsdirektør i Sparebank1- SR-bank.

Rammer ansatte i hele Norge

Ifølge NTB rammer feilen som ligger hos bankens IT-leverandøren Evry, ikke bare ansatte i Stavanger kommune men flere tusen ansatte i offentlig sektor.

– Det er en forsinkelse i kjøringer hos oss som har forårsaket at en del ansatte ikke har fått lønn. Utover dagen blir det puljevise oppdateringer som gjør at kundene etter hvert får lønnen inn på konto, sier kommunikasjonssjef Geir Remman i Evry til Bergensavisen.

Hvor mange som er rammet er usikkert, men omfanget beskrives som stort.

– Det gjelder alle kunder som er ansatt i det offentlige i hele Norge. Dette er slike ting som ikke skal skje, sier kommunikasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank til BA.

Jobbet med flere løsninger

Han har stor forståelse for frustrasjonen blant ansatte som måtte vente på lønning i dag.

– Vi har vært veldig klar over at dette kan skape problemer for enkelte og har jobbet parallelt med andre løsninger vi kunne benytte dersom vi ikke klarte å fikse dette før klokken 17 i dag, sier han til Aftenbladet.

– Nå slapp vi heldigvis det, sier han.

Etter det Aftenbladet erfarer er det ikke første gang lønnen uteblir for enkelte ansatte. Flere frustrerte kommune-ansatte har tatt kontakt med avisen i dag.

– Dette kjenner jeg ikke til og ifølge de opplysningene jeg har fått er det første gang dette skjer på mange år. Det kan selvsagt være at det har vært feil i lønningene fra arbeidsgivers side. Men teknisk feil hos oss kan jeg ikke huske at det har vært tidligere, sier Haugland.