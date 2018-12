Sjekk listen: Problemer tårner seg opp for Norges nye redningshelikoptre

Nye helikoptre ble satt på bakken etter røykutvikling. To nye helikoptre ble brukt som delelager for å holde et tredje i lufta. Luftforsvaret kjefter på en «i overkant optimistisk» prosjektledelse. Og et tilsyn i høst avdekket flere mangler.