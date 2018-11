26-åring siktet for knivstikking av politibetjenter

– Vi vil vurdere avhør av mannen så snart han er i stand til det. Foreløpig blir han ivaretatt av helsepersonell, sier politijurist Stian Eskeland til Aftenbladet.

26-åringen er pågrepet og siktet for brudd på straffelovens paragraf 273 om kroppskade og paragraf 155 om vold mot offentlig tjenestemann. De to politibetjentene kom fra hendelsen med lettere skader, men begge måtte sy flere sting. Den ene fikk et kutt i ansiktet, mens den andre ble stukket i foten.

Den siktede 26-åringen er ennå ikke framstilt for varetekstfengsling. Det vil trolig skje i Dalane tingrett tirsdag.

– Det blir trolig avgjort i løpet av dagen om vi skal framstille ham for varetekstfengsling, og vi venter på tilbakemelding om han er i stand til å la seg avhøre, sier Eskeland.

Flere politifolk, inkludert de to fornærmede, er avhørt i saken. Det er foreløpig ikke kjent om det var andre vitner til selve knivstikkingen.

– Jeg kan ikke gå inn på hva de to fornærmede har forklart før siktede er avhørt i saken, sier Eskeland.

Han har heller ikke opplysninger om det finnes videoovervåking som har fanget opp hendelsen, men politiet har beslaglagt kniven som de mener ble brukt.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som nå er siktet for knivstikking, selv opplyste at han var knivstukket før han skal ha gått til angrep på politiet med kniv.

– Han hadde noen skader uten at jeg kan gå nærmere inn på hvor de var. Det var snakk om lettere skader, og han har fått behandling for disse, sier Eskeland.

Han ønsker ikke å gå inn på om den siktede 26-åringen er tidligere domfelt eller kjent for politiet fra før.

Asbjørn Stokkeland er oppnevnt som forsvarer for 26-åringen.

– Jeg har snakket med min klient, og han har gitt uttrykk for at han vil avgi en forklaring, men det har ikke vært mulig foreløpig, sier Stokkeland.