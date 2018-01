Kurdere i Stavanger demonstrerte mot Tyrkia

– Utflyttede kurdere i Europa, og resten av verden også, har demonstrert mot Tyrkias angrep i helgen. Svært mange av kurderne i distriktet som kommer fra Syria, kommer nettopp fra regionen Afrin, sier daglig leder Faith Dugan i den kurdiske foreningen i Stavanger.

Etter at nyhetene om Tyrkias offensiv mot områdene er blitt kjent, har Dugan fått mange telefoner fra medlemmer som ville demonstrere.

Fredrik Refvem

Flagg og plakater

– Vi begynte planleggingen av demonstrasjonen i går, sier Dugan.

Lokale kurdere møttes mannsterke med flagg og plakater på Domkirkeplassen klokka 13.30 søndag ettermiddag, og gikk en runde rundt Breiavatnet.

Det bor rundt 3000 kurdere fra de fire landene Iran, Irak, Syria og Tyrkia i Stavanger-distriktet.

Intense kamper

NTB melder søndag ettermiddag at tyrkiske bakkestyrker og allierte opprørere har tatt kontroll over den kurdiskkontrollerte landsbyen i den nordlige syriske regionen Afrin, og siterer eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som overvåker situasjonen i Syria gjennom et nettverk av kilder på bakken. Det meldes om intense kamper i Afrin-regionen.

Også i Irak har det vært demonstrasjoner mot Tyrkias angrep.