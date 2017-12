Pepperkakebyen: «Et ekstra knepp med magi»

– Veldig sjelden jeg får lov å åpne en hel by, sa Sagen Helgø, som for anledningen var iført et ordførerkjede laget av pepperkaker. Og bak den fantasifulle kreasjonen står elever fra Vågen videregående skole.

Klokken 15.42, første søndag i advent, var den spesielle byen offisielt åpnet. Men allerede søndag formiddag var det mulig å se og oppleve byen. Vel en time før stengetid hadde nær to tusen personer vært innom utstillingen.

Sang om pepperkaker

Like før ordføreren åpnet Pepperkakebyen, hadde Sandnes kulturskoles juniorkor sunget om, selvfølgelig, pepperkaker, og fremført den udødelige sangen til Torbjørn Egner: «Pepperkakebakesang».

De 247 bidragene til årets Pepperkakeby i sukker og mel, som er ny rekord, er plassert ved enden av en skog av «snødekte» trær og alpelandskap. Og modelltoget svinger seg mellom husene.

Vinternatt i blått og hvitt

– Vi har brukt en egen scenograf for å få den rette stemningen, sier oljemuseets direktør Finn E. Krogh, mens han vandrer inn i byen der lyssettingen gir inntrykk av en vinternatt i blått og hvitt.

Og de som vil se årets Pepperkakeby, har muligheten helt frem til 30. desember. I år koster det 100 kroner å komme inn for voksne, og da har man også adgang til selve oljemuseet, halv pris for ungdom over 12 år, studenter og pensjonister, mens alle under 12 år, skoleklasser og barnehager med ledere går gratis.

Alle som vil delta i konkurransen om det fineste bidraget, kan stemme på Instagram, med #pepperkakebyenstavanger.

Aftenbladet gir 200 kroner for hvert bidrag som er levert inn til Kirkens Bymisjon, som er tett oppunder 50.000 kroner.