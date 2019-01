– Velkommen, sier Emily med et stort smil om munnen. Hun står i heisåpningen og gestikulerer med armene i retning restauranten, og hotelldirektør Ulrika Larsson smiler stolt fra sidelinjen.

Emily fikk jobben som restaurantmedarbeider gjennom «Helt med», som er en stiftelse som jobber med å hjelpe utviklingshemmede ut i ordinært arbeid.

– Jeg elsker å jobbe, sier Emily entusiastisk. Jeg er også veldig flink med folk. Det er en egenskap jeg har, legger hun til.

Scandic Forum er det første hotellet i Rogaland som ansetter en person med utviklingshemming, og hotelldirektøren er veldig fornøyd.

– Det er kjempekult å være først ut i Rogaland. Det er gøy å kunne hjelpe til på veien, og så er det gøy å se at hun er så glad for at hun har en så viktig jobb.

Fakta: Sentrale utgangspunkt for Helt med-modellen Virksomheter i Norge tar sosialt ansvar når forholdene legges til rette for dette.

Også personer med utviklingshemming ønsker å jobbe.

Jobbene som opprettes for personer med utviklingshemming tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver som er nyttig for virksomhetene å få utført.

Virksomhetene og arbeidstakerne følges opp i arbeidspraksis og etter ansettelsen.

Personene med utviklingshemming beholder sin uføretrygd og mottar i tillegg en viss lønn fra virksomhetene.

Arbeidstakerne har ordinære kontrakter, med unntak av spesielle lønnsbetingelser.

Jarle Aasland

Søkte på vaktmesterstilling

Emily fant jobben på nettet, etter å ha lest om andre utviklingshemmede som har fått jobb i hotellbransjen.

– Jeg var på to intervjuer og så var det fire ukers prøvetid, forklarer hun.

De ansatte ved Scandic Forum oppdaget tidlig at Emily ville passe inn i frokostavdelingen, og etter en samtale med restaurantsjefen tok avdelingen en samlet avgjørelse om å ansette henne.

– Du søkte jo først på stillingen som vaktmester, for du ville så gjerne jobbe hos oss, sier Ulrika, og de ler begge to.

Emily har jobbet på hotellet siden november, og skrev under på arbeidskontrakt forrige tirsdag. De som ansettes gjennom «Helt med» fortsetter å motta uføretrygd, men mottar i tillegg lønn fra arbeidsgiver. Arbeidstakerne ansettes på ordinære arbeidskontrakter med ansettelsesvilkår som ellers i arbeidslivet. Lønn vil normalt være 20 prosent av tariff.

Jarle Aasland

«Emilys corner»

– Kom igjen! Fyr løs, sier Emily til fotografen, og spankulerer bort til smoothie-boden som har et eget skilt med påskriften «Emilys corner».

Servitør og frokostansvarlig, Khairol Bashar, er tydelig fornøyd med sin nye medarbeider.

– Hun er veldig flink, og vi får mye positive tilbakemeldinger. Hun sang for gjestene på julebordet, og da var det flere som kom tilbake for å gi henne tips, sier han.

Emily har tidligere jobbet i attføringsbedriften Attende, som er en arbeidsplass for de som har vanskeligheter med å få innpass i det ordinære jobbmarkedet.

– På Attende lagde jeg også smoothies, sier hun.

På Scandic lager hun kaffe og smoothie, og underholder gjestene, men håper å kunne være mer delaktig på kjøkkenet etter hvert, for det er der hun trives best.

– Jeg kutter opp frukt på kjøkkenet, for jeg er veldig flink til å kutte ting i små biter, men å skrelle er en av mine favoritt-ting, forteller hun.

Jarle Aasland

Drømmer om besøk av Kongen

Før hun begynte å jobbe på hotellet pleide hun å se opp på restauranten da hun gikk forbi, og fantasere om hvor kult det ville være å jobbe der.

– Tenk at jeg har vært her med både mamma og med lærerne mine tidligere. Jeg har spist på denne restauranten før, og nå jobber jeg her. Det er en drøm som har gått i oppfyllelse, sier hun.

Emily snakker engelsk, og det var et av kriteriene for å få jobb på hotellet. Hotelldirektøren forteller at hun både har godt språk, tidligere jobberfaring og er serviceinnstilt.

– Du er litt trøtt på morgenen da, men det har vi jobbet en del med.

– Ja, men jeg prøver å tvinge meg selv til å smile likevel.

Ulrika forteller at Emily drømmer om at Kongen skal komme på besøk, og Emliy nikker ivrig.

– Det hadde vært skikkelig kult!

Jarle Aasland

Aktiv på fritiden

Når hun ikke er på jobb går tiden med til svømming, trening på Friskis & Svettis, dans og teater.

– Også besøker jeg kjæresten min. Vi er forlovet. Jeg kan vise deg forlovelsesringen min, sier hun og leter i forkleet. Hun drar opp et nøkkelknippe og et sammenbrettet ark, men finner ingen ring.

– Tar du av deg ringen på jobb, spør Ulrika.

– Ja, jeg kan ikke ha den på her. Dette er jo jobb, svarer Emily.

Hotelldirektøren ler og forteller at de har fått en fantastisk respons fra gjestene, og at teamet har blomstret etter at Emily begynte i jobben.

– Du tilfører mye glede, sier hun.

– Ja. Folk med utviklingshemming er veldig lette å jobbe med, svarer Emily.