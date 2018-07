Svensk aktivist stoppet deportering - nektet å sette seg ned på flyet

Ersson, som er 21 år gammel og studerer ved Göteborgs Universitet, publiserte mandag 23. juli en video hvor hun filmer seg selv mens hun forsøker å forhindre at en mann blir deportert til Afghanistan. Videoen har så langt fått over 3,7 millioner visninger på Facebook.

«Det er en mann som vil bli deportert til Afghanistan, hvor han mest sannsynlig vil bli drept. Jeg kommer ikke til å sette meg ned før denne personen er av flyet.» Sier Ersson i videoen, som ble streamet på Facebook Live.

Hun blir flere ganger bedt om å sette seg ned og slutte å filme, både av andre passasjerer og flyvert, men fortsetter likevel. Videoen ender med at mannens bagasje blir eskortert av flyet, fulgt av applaus fra flere passasjerer.

«Hva er viktigere, et liv, eller din tid?» Svarer hun en engelsk passasjer som forsøker å ta telefonen hennes. «Jeg vil at han skal komme seg av flyet fordi han ikke er trygg i Afghanistan.»

Etter 14 minutter, hvor hun flere ganger møter kritikk, velger noen passasjerer å støtte Ersson. En passasjer oversatte Elins ord til tyrkisk for andre ombord. Mange valgte også å reise seg sammen med Elin, blant annet en tyrkisk mann og et fotballag, i følge den engelske avisen The Guardian.

Hele videoen kan du se her:

Deportation from Gothenburg to Afghanistan Posted by Elin Ersson on Monday, July 23, 2018

Det er uklart om mannen fortsatt vil bli deportert, men en talsperson fra svensk politi uttalte til The Guardian at protester som Elins vanligvis fører til at regjeringen leier «et privatfly for å sende dem tilbake til Afghanistan, eller hvor som helst.»

Om flyselskapet ønsker å gå til sak mot Elin, kan hun risikere å måtte betale en bot. Hun hevder likevel i videoen at handlingene hennes ikke er i brudd med noen lover.